Com TDAH, MC Livinho celebra ao conseguir terminar de ler um livro pela primeira vez

Na última sexta-feira, dia 01 de novembro, o cantor de funk MC Livinho, de 29 anos, usou seu perfil no Instagram para contar aos seguidores que conseguiu terminar de ler um livro inteiro pela primeira vez.

O artista, dono de hits como ‘Novidade na Área’ e ‘Fazer Falta’, possui o diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, ou simplesmente TDAH.

“Gostaria de compartilhar com vocês essa gratificação que eu tive, de terminar de ler um livro. Consegui terminar de ler um livro. Quem me conhece, meu público, meus fãs, sabem que eu tenho TDAH com hiperatividade. Então, é muito difícil”, começou Livinho.

“Nesse meu período de vida, todas as vezes eu comecei um livro e nunca terminei. E eu consegui terminar esse livro. Foram trezentas páginas”, declarou o cantor.

“Esses dois meses atrás, eu consegui terminar de ler esse livro e o nome do livro eu não lembro mais. Não lembro nem o que falava o livro, só sei que eu terminei de ler”, finalizou.

O que é TDAH?

O Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, mais conhecido apenas pela sigla TDAH, é um transtorno neurobiológico genético que afeta a formação do cérebro e do sistema nervoso central. Podendo começar na infância e persistir na fase adulta, o distúrbio tem como principais sintomas a hiperatividade, a desatenção e a impulsividade.