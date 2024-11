Nas redes sociais, Gusttavo Lima impressiona ao compartilhar pista de pouso particular construída no ‘quintal’ de sua mansão

Na última quinta-feira, dia 31 de outubro, o cantor e compositor Gusttavo Lima, de 35 anos, usou seu perfil no Instagram para compartilhar com seus seguidores a pista de pouso particular construída no ‘quintal’ de sua mansão em Goiânia.

ANÚNCIO

Nos stories, o sertanejo, que possui um patrimônio de R$ 1 bilhão, gravou a vista aérea do local e revelou que as obras estão finalizadas. “Aeroporto 100%. Obra 100%. Operação liberada” escreveu o artista.

De acordo com ele, a pista de pouso já pode receber voos de todo o Brasil. “Concluído 100% o nosso pátio que, a partir de agora, recebe voos privados do país inteiro”, disse o dono de hits como ‘Balada’, ‘Apelido Carinhoso’ e ‘Milu’.

Leia também:

Após críticas sobre sua aparência, Yasmin Brunet posta desabafo e fala sobre problema de saúde: “Perdi peso”

Em publicação emocionante, Lexa revela que está grávida do primeiro filho com Ricardo Vianna: “Maior sonho”

Recentemente, durante uma transmissão ao vivo, Gusttavo Lima já havia falado sobre o projeto. “Aquilo é um empreendimento, vai ser um aeroporto executivo que vai receber voos do país inteiro. Ali na frente, a gente vai construir o melhor hotel desse país. Vai ter um hotel com apoio da pista de pouso”, contou.

ANÚNCIO

Há algumas semanas, o nome do artista foi um dos mais comentados nas redes sociais. O motivo? O astro sertanejo foi indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A medida foi adotada pela Polícia Civil de Pernambuco, na Operação Integration, que tem ao todo 53 alvos em seis estados brasileiros, entre eles, a advogada e influenciadora, Deolane Bezerra, 36, e Gusttavo Lima.

Contudo, enquanto estava com a família nos Estados Unidos, o cantor, também em live com seu advogado, Claudio Bessa, no Instagram, negou todas as acusações.