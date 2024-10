Morre Arthur Moreira Lima: Um dos grandes pianistas do Brasil

Arthur Moreira Lima, um dos principais pianistas do país, morreu na quarta-feira, 30 de outubro. Aos 84 anos, o artista estava internado num hospital de Florianópolis, Santa Catarina, e lutava contra um câncer no intestino, diagnosticado em 2023.

O velório está marcado para acontecer nesta quinta-feira, 31 de outubro, entre às 12h e às 16h, no cemitério Jardim da Paz, na capital de Santa Catarina, onde ele morou por cerca de 30 anos.

A carreira do pianista Arthur Moreira Lima

O talento para música de Arthur Moreira foi percebido na infância e aos seis anos ele começou a estudar piano no Rio de Janeiro, cidade onde nasceu. Anos mais tarde, em 1965, ele conquistou o segundo lugar na Competição Internacional de Piano Frédéric Chopin e foi a partir daí que ficou conhecido internacionalmente.

Entre os campeonatos e shows, Arthur Moreira Lima também se consagrou na música popular, gravando com Ernesto Nazareth músicas clássicas do choro e do samba, além de levar para as ruas o projeto “Um piano pela estrada”, que percorreu o Brasil.

O adeus do amigo João Carlos Martins

A morte de Arthur Moreira Lima, nesta quarta-feira, 30, foi lamentada pelo maestro João Carlos Martins. Eles eram amigos de longa data e tocaram juntos em Nova York, Estados Unidos.

“Arthur foi o pianista brasileiro que mais me emocionou na vida”, afirmou o maestro, que apresentava um concerto em Sorocaba, interior de São Paulo, quando soube da morte do pianista. Em entrevista a TV Globo, João disse que o amigo pianista já o fez chorar o suficiente e contou que fez uma peça para ele.