“Sorria 2″, produção de terror da Paramount, tem feito um sucesso surpreendente nas bilheterias, acompanhando os bons resultados do primeiro volume do filme, que faturou mais de US$ 100 milhões nos EUA e US$ 217 milhões globalmente.

A sequência, “Sorria 2″, teve uma estreia sólida, arrecadando US$ 83 milhões até o momento, se revelando também como uma continuidade de sucesso. Além disso, o segundo volume conta com uma positiva recepção crítica, com 84% de aprovação no Rotten Tomatoes, enquanto o primeiro filme tem 80%.

Estrelado pela talentosa Naomi Scott, ambos os filmes foram dirigidos por Parker Finn e abordam temas de trauma pessoal, somados a uma entidade maligna que se alimenta dos medos e receios de cada vítima.

Leia mais:

Por que “Sorria 2″ pode te arrepiar?

“Sorria 2”: entenda por que a assustadora produção de terror está impactando a audiência e vai te arrepiar (Reprodução/Divulgação)

“Sorria 2″ (ou “Smile 2″) segue a história de uma cantora pop de muito sucesso chamada Skye Riley, interpretada por Naomi Scott, que inicia uma turnê musical. Durante essa jornada, a artista vivencia eventos perturbadores que a fazem questionar sua própria sanidade.

A trama se desenrola em meio a experiências traumáticas e manifestações sobrenaturais, após ser infectada por uma maldição em que uma entidade a assombra. Arrepiante, a a produção sangrenta conta com diversos elementos gore, de terror psicológico, caracterizações bizarras e clímax tenso em boa parte do filme.

À medida que Skye tenta entender o que está acontecendo em sua mente, a pressão aumenta e os eventos se tornam cada vez mais ameaçadores. Com uma narrativa envolvente, “Sorria 2″ explora as profundezas do medo e da dor, enquanto a protagonista luta para se libertar da maldição enquanto todos os olhos se voltam a ela.

Assista ao trailer de “Sorria 2″: