Quem foi Michael Newman? Astro de ‘Baywatch’ morre

Michael Newman, famoso pela sua atuação na conhecida série ‘Baywatch’, morreu aos 68 anos, devido a complicações cardíacas que resultaram da sua condição diagnosticada como Parkinson.

Segundo o que seu amigo Matt Felker revelou à People, o ator faleceu na noite de 20 de outubro, acompanhado de seus entes queridos e amigos.

Sua esposa Sarah, com quem foi casado por 36 anos, sobreviveu, assim como seus dois filhos mais velhos, Chris e Emily, e sua neta de um ano, Charlie.

Essa foi a carreira do ator

O criador nasceu em 21 de agosto de 1956 e atuou em diversas profissões em sua vida, incluindo salva-vidas, bombeiro e ator nos Estados Unidos. Passou duas décadas trabalhando como socorrista e ficou famoso por sua participação no popular programa de televisão ‘Baywatch’ (1989-2000), no qual se representou. Seu charme e veracidade no show fizeram dele uma figura reconhecível para o público.

Além de seu trabalho em ‘Baywatch’, fez breves participações em ‘The Night Watch’ (1995) e teve participação no especial ‘Baywatch: White Thunder at Glacier Bay’ (1998). Da mesma forma, ele reprisou seu personagem no filme ‘Baywatch: Mission Hawaii’ (2003).

Newman deixou um impacto duradouro na cultura popular ao longo de sua carreira profissional, tornando-se conhecido não apenas por suas conquistas na praia, mas também por seu comprometimento com o serviço público.