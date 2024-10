Xamã encara detector de mentiras do Lady Night e entrega ficada com Luísa Sonza

Durante sua participação no Lady Night desta sexta-feira (25), o rapper Xamã abriu o jogo ao enfrentar o detector de mentiras no quadro “Hector Bolígrafo” e confirmou boatos antigos envolvendo um suposto affair com a cantora Luísa Sonza. Conforme publicado pelo Gshow, o rapper foi direto ao responder as perguntas feitas pela apresentadora Tata Werneck e não tentou fugir do assunto.

Boatos de um affair

Atualmente namorando com a atriz Sophie Charlotte, Xamã revelou já ter se envolvido com a cantora Luísa Sonza. Os boatos de um suposto caso envolvendo os dois surgiram quando os cantores lançaram as colaborações “Câncer” e “Mama.Cita”.

Na época, tanto Luísa quando Xamã negaram um affair, mas a verdade pode ter sido revelada durante os questionamentos de Tata Werneck e as respostas do rapper perante Hector.

Inicialmente, Xamã foi questionado sobre se considerar “mais sexy que Felipe Ret”, ao que o rapper respondeu que não e foi prontamente desmentido por Hector. Na sequência, Tatá questionou se o cantor já teria ficado com Luísa Sonza, ao que ele respondeu: “Já fiquei com ela”.

Diante da afirmação, o detector de mentiras confirmou a veracidade da declaração do rapper.