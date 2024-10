Ele arrasa! Xamã impressiona na SPFW com capacete futurista e look ousado

O cantor Xamã marcou presença na 58ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW) e chamou atenção ao cruzar a passarela usando um capacete futurista. O desfile, que aconteceu no Shopping Iguatemi, foi parte da apresentação da grife Dario Mittmann, na última quinta-feira (17). A coleção “DUPE: A Streetwear Parody” apresentou peças que combinavam cores vibrantes e elementos tecnológicos, sendo o capacete um dos itens mais comentados da noite.

O adereço usado pelo rapper tinha um mecanismo especial que permitia abrir e fechar, revelando seu rosto durante o desfile. Esse detalhe não passou despercebido e logo foi comparado com a fantasia usada pela atriz Paolla Oliveira no carnaval deste ano, quando desfilou pela escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, transformada em uma onça.

A coleção de estreia de Mittmann no maior evento de moda do Brasil trouxe uma proposta que mistura o humor e a crítica ao mundo do streetwear global. Inspirado pela brasilidade urbana, o estilista subverteu as normas da alta moda ao questionar o conceito de originalidade e cópias, algo presente na moda de rua. O uso do capacete por Xamã, assim como o restante de seu look, reforçou essa mensagem, apostando em um visual disruptivo e tecnológico.

Com uma estética arrojada, a marca vem conquistando destaque no cenário nacional, atraindo o interesse de celebridades como Luísa Sonza e Luan Santana. Sua mistura de referências ocidentais e orientais tem chamado a atenção e promete continuar influenciando a moda brasileira.

Nesta edição da SPFW, o tema central foi “As Joias da Rainha”, uma homenagem à jornalista e diretora criativa Regina Guerreiro. Durante os oito dias de evento, o foco esteve no resgate da memória e na valorização da moda nacional, com curadoria de Renato de Cara. Essa reflexão sobre o passado e o presente da moda também se fez presente na coleção de Mittmann, que traz uma visão crítica e inovadora ao mesmo tempo.