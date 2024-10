O homem por quem Anne Hathaway se apaixonou à primeira vista acabou atrás das grades

Anne Hathaway está casada e feliz com seu marido, Adam Shulman, há mais de uma década. Porém, antes de dizer sim ao ator, a estrela se apaixonou por outros homens.

Um deles a conquistou completamente à primeira vista durante a primeira década do século 21 e todos diziam que eram um casal de cinema, mas o romance acabou depois de quatro anos.

Quem foi o homem por quem Anne Hathaway se apaixonou à primeira vista?

Este é o incorporador imobiliário italiano Rafaello Follieri. A vencedora do Oscar conheceu Follieri por meio de um amigo em comum no início de 2004. Na época, ela tinha 21 anos e ele 25.

Segundo a InStyle, o relacionamento deles começou com o pé esquerdo porque o empresário estava uma hora atrasado para o primeiro encontro com a atriz. Hathaway teria ficado furioso com isso.

No entanto, ele enviou-lhe uma dúzia de rosas para compensar o atraso. Em entrevista, a estrela de sucesso definiu aquele encontro com o italiano como “amor à primeira vista”.

“Ele é tããão lindo”, disse ele, segundo o referido médium. “Ele parece um deus.” Porém, não era só isso que a famosa gostava em Rafaello, ela também admirava muito seu trabalho de caridade.

Na verdade, o casal viajou para a Nicarágua para fornecer vacinas contra hepatite A às crianças com a Fundação Follieri, da qual Anne supostamente atuou no conselho de administração.

“Meu namorado é incrível em muitos aspectos, mas quando se trata de caridade... Um dos afrodisíacos menos promovidos no mundo é o trabalho de caridade”, disse ela ao Harper’s Bazaar.

O relacionamento deles parecia uma fantasia como aquela que só se vê nos filmes, com o casal comparecendo ao Oscar, passando férias milionárias e participando de festas com a nata da sociedade.

O fim dramático do relacionamento

Porém, após quatro anos de relacionamento, o sonho terminou em junho de 2008, quando a protagonista de ‘Os Miseráveis’ decidiu romper discretamente o relacionamento com o europeu.

Poucos dias depois, Follieri foi preso por fraude, lavagem de dinheiro e conspiração. Claro, muitos começaram a se perguntar se a atriz havia participado das fraudes do ex.

E parte do dinheiro que Raffaello, que disse aos investidores ser o diretor financeiro do Vaticano, foi usado em seu benefício, como uma viagem cara em um jato particular ou joias luxuosas.

No entanto, a atriz garantiu em entrevista à revista W que descobrir sobre a prisão de seu ex-parceiro durante a turnê de imprensa de seu filme ‘Super Agente 86′ a deixou completamente “em estado de choque”.

Em outra entrevista à Vogue, a artista declarou que ela e Follieri “viam as coisas de forma diferente”, razão pela qual o romance não dava certo desde antes da descoberta de suas atividades criminosas.

Apesar da cobertura mediática de toda a situação, Anne conseguiu recuperar e doou objetos que o golpista lhe havia dado com fundos desviados para um leilão em apoio às suas vítimas.

“Toda a experiência me fez estar muito mais próximo da minha família”, reconheceu Hathaway em entrevista a Ellen DeGeneres. “Sinto que sou um amigo melhor porque recebi muito amor em 2008... Foi realmente uma experiência transformadora de muitas maneiras positivas.”

Rafaello Follieri foi condenado a quatro anos e meio de prisão. Ele foi deportado para a Itália após ser libertado da prisão em 2012. Ao ser libertado da prisão, ele deu sua opinião sobre o noivado de sua ex com Shulman.

“Eu só quero o melhor para esta pessoa”, disse ele exclusivamente à ABC News. “Ela foi muito doce comigo. Acho que tínhamos um relacionamento muito bom. “Não tenho nada de ruim a dizer.”

Além disso, ele revelou que ele e Anne Hathaway consideraram a ideia de subir ao altar juntos “várias vezes”, mas no final não era para os dois se casarem.