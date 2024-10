Demi Lovato revela a morte de sobrinha recém-nascida

A cantora Demi Lovato utilizou suas redes sociais para lamentar a morte de sua sobrinha recém-nascida, filha de sua irmã mais nova, Madison De La Garza. Conforme publicado pelo Gshow, a bebê, batizada de Xiomara, faleceu logo após o nascimento em uma cesárea de emergência, realizada no final de setembro.

ANÚNCIO

O falecimento da criança foi confirmado por Madison, que utilizou seu perfil no Instagram para falar sobre a perda da filha. “Na noite do dia 27 de setembro, depois de uma cesárea de emergência, Ryan e eu seguramos nossa pequena menina pela primeira e última vez. Obrigada, Xiomara, por nos fazer pais do mais perfeito anjinho do céu. Mamãe e papai te amam, doce menina”.

A cantora se pronunciou sobre a perda da sobrinha

Pouco tempo após a publicação do comunicado feita por Madison, Demi deixou uma mensagem de apoio à irmã. “Eu te amo muito, Xiomara. Um anjo em todos os sentidos da palavra. Serei sua tia para sempre”.

Ela ainda compartilhou o comunicado da irmã em seu próprio perfil, onde escreveu: “Descanse em paz, minha linda, perfeita sobrinha Xiomara. Sou muito grata por ter conseguido segurar você”.

Madison, de 22 anos, celebrou recentemente a gestação em um evento realizado junto a familiares e amigos. Na ocasião ela e o companheiro, Ryan Mitchell, indicaram que a bebê era esperada para o dia 24 de outubro.

Assim como Demi, Madison também tem uma carreira artística, atuando em séries como “Desperate Housewives” e participando de diversos projetos realizados pela irmã, como o filme “Programa de Proteção para Princesas”.