‘A Caverna Azul’: O novo filme turco EMOCIONANTE do Prime Video que você precisa assistir

Ficar em casa no sábado à noite pode ser um programa pavoroso para diversas pessoas. No entanto, o cenário muda completamente quando você encontra o filme perfeito para ver debaixo das cobertas.

Por isso, temos aqui uma dica que promete te emocionar e prender seus olhos na televisão do começo ao fim. Trata-se do romance dramático turco ‘A Caverna Azul’ [Mavi Mağara], adicionado recentemente ao catálogo do Prime Video.

Com direção de Altan Dönmez, o longa-metragem traz a história de um oficial da Marinha chamado Cem, que embarca em uma expedição com o amor de sua vida, Alara, ao sítio arqueológico conhecido como Caverna Azul. Envolto em memórias, lutas, paixões e dores, a jornada de Cem se torna cada vez mais esclarecedora.

Assista ao trailer oficial:

O filme é estrelado pelo ator Kerem Bürsin, que já esteve em produções como ‘Será Isso Amor?’, ‘Ya Çok Seversen’ e ‘Heart Of The City’, onde recebeu o prêmio de melhor ator no papel de Ali Smith, e a atriz Devrim Özkan, famosa por suas atuações em sucessos como ‘Ramo’ e ‘Vuslat’.

Além da dupla, os atores Yusra Geyik, Okan Yalabik, Ece Dizdar e Idil Sivritepe, também integram o elenco.

‘A Caverna Azul’ possui 1 hora e 28 minutos de duração, classificação indicativa para maiores de 14 anos e, atualmente, ocupa o topo da lista dos filmes mais assistidos do Prime Video. Portanto, se você é assinante da plataforma, pegue já seu cobertor, um balde de pipoca e aperte o play!