Três filmes da Disney para assistir no Halloween: ideais para curtir com toda a família

A Disney conta com uma ampla variedade de produções para assistir no Halloween

Todos os anos, quando chega outubro, as famílias que celebram o Halloween têm que enfrentar um grande desafio: encontrar filmes relacionados ao feriado que possam assistir com os mais pequenos da casa sem que eles fiquem muito assustados ou tenham pesadelos à noite.

ANÚNCIO

Nesse sentido, a Disney tem no catálogo da sua plataforma de streaming uma grande variedade de produções ambientadas nesta época ou com temas clássicos sazonais que são divertidos e adequados para desfrutar com os queridinhos da casa.

Filmes da Disney para assistir com as crianças durante a celebração do Halloween

Para que você não perca um tempo valioso procurando opções, apresentamos a seguir três filmes do serviço Disney+ que são perfeitos para assistir com as crianças na próxima comemoração do Halloween porque não são muito assustadores, mas são muito divertidos.

Mansão Assombrada (2023)

O segundo filme inspirado na famosa atração homônima do parque Disney segue uma mãe e seu filho em Nova Orleans que decidem convocar um grupo de supostos especialistas espirituais para ajudá-los a livrar sua mansão de uma série de estranhos seres paranormais.

Abracadabra (1993)

O clássico que vemos todo Halloween começa quando o jovem Max Dennison ressuscita as irmãs Sanderson, três bruxas executadas no século XVII, enquanto explora sua antiga casa com sua irmã mais nova e um amigo. Agora, eles têm que impedi-los de cumprir o seu plano de serem jovens e imortais.

Twitches - as Bruxinhas Gêmeas (2005)

O filme gira em torno de Alex Fielding e Camryn Barnes, dois gêmeos que foram separados no nascimento e criados por famílias diferentes. Ao completarmos 21 anos, sabemos e descobrimos que são bruxas. Apesar de suas diferenças, eles deverão se unir e usar seus poderes para salvar o reino onde nasceram.