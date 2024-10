Princesa Charlotte pode perder título real com ascensão de William

A princesa Charlotte, de apenas 9 anos, poderá perder um dos títulos que possui devido às regras da monarquia britânica. Filha do príncipe William, herdeiro do trono, e de Kate Middleton, Charlotte é atualmente conhecida como princesa de Gales, título concedido desde que seus pais receberam essa designação em 2022, após decisão do rei Charles III. No entanto, com a futura ascensão de William como rei e o papel de príncipe de Gales herdado por George, seu irmão mais velho, Charlotte deve perder o uso do título de princesa de Gales.

Conforme o jornal britânico Express, essa mudança se consolidará quando George, futuro herdeiro, se casar, o que reservará para sua esposa o título de princesa de Gales, mantendo a tradição que destina essa nomeação exclusivamente à consorte do príncipe de Gales. Esse cenário transformará a posição de Charlotte, que não terá direito ao título do irmão.

Título alternativo: princesa real?

Com as mudanças, a possibilidade de Charlotte assumir o título de “princesa real” surge como uma alternativa. O título, atualmente pertencente à princesa Anne, é um status reservado à filha mais velha do monarca reinante, mas só poderá ser assumido por Charlotte quando a atual detentora falecer. Assim, Charlotte poderá ser a próxima a adotar essa posição, caso William assuma o trono e Anne já não ocupe o título.

Essas regras e protocolos, ainda que controversos para muitos, têm o objetivo de manter a tradição da família real britânica. No entanto, o futuro título de Charlotte permanece uma questão incerta, dependendo de vários fatores sucessórios e do protocolo monárquico que regula os papéis na realeza.