Champions League: Jogos da UEFA fazem SBT disparar na audiência

Os jogos da Champions League viram um grande trunfo para o SBT, que alcançou mais de 7 milhões de pessoas e conquistou o segundo lugar na audiência, na última terça-feira, 22 de outubro, quando transmitiu com exclusividade na TV aberta a partida entre Real Madrid e Borussia Dortmund.

Durante o horário do jogo, das 16h01 às 17h54, a emissora impactou 3,2 milhões de pessoas por minuto em todo o Brasil, totalizando 7,3 milhões de indivíduos.

No PNT, índice que reúne as quinze principais regiões metropolitanas do país, a emissora garantiu a vice-liderança na média geral com 3,7 pontos e registrou 36% de aumento na audiência em relação ao jogo anterior, em 01 de outubro.

A emissora também conquistou a vice-liderança em Fortaleza, com 6,8 pontos de média, Belém, com 6,1 de média, Vitória, com 4,8 pontos, Recife, com 4,7 pontos, Manaus, com 4,6 pontos, e Curitiba, com 3,7 pontos.