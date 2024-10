A sensual e viciante minissérie que está imbatível na Netflix: ninguém a tira do top 10

Entre a gigantesca gama de propostas oferecidas pela Netflix, milhões de assinantes apostam nas séries produzidas pela mesma plataforma de streaming, por isso em poucos dias passam a liderar as tendências mais vistas. Foi o que aconteceu com ‘Amor Traiçoeiro’, que surpreendentemente destronou outras grandes produções para se posicionar no topo, segundo Sitioandino.

‘Amor Traiçoeiro’: a nova minissérie italiana da Netflix

É uma história cheia de reviravoltas dramáticas e intrigas, ‘Amor Traiçoeiro’ é o novo lançamento da Netflix para quem quer passar um momento de intimidade com o parceiro para curtir um romance inesperado entre uma mulher de 60 anos e um jovem adulto.

“Ao completar 60 anos, uma mulher rica se apaixona sem imaginar por um homem muito mais jovem e atraente. Mas a família dele duvida de suas verdadeiras intenções”, revela a sinopse oficial da Netflix.

Sobre o que é ‘Amor Traiçoeiro’?

A nova minissérie da Netflix acompanha Gabriela, uma mulher de 60 anos, muito elegante e rica, com uma vida quase perfeita, mas tudo isso muda após conhecer um homem mais novo que ela, chamado Elia, que se apaixona perdidamente pela protagonista. Porém, sua família descobre esse polêmico romance que consideram falso porque o jovem só poderia estar interessado em sua fortuna.

É uma minissérie de seis episódios que chegou à Netflix no dia 9 de outubro e é baseada na ficção dramática ‘The Gold Digger’ (2019) e segundo a sinopse oficial gira em torno de uma mulher de 60 anos que se apaixona por um homem muito mais velho que ela.

Dirigido por Pappi Corsicato, Deception tem um tempero bastante atrativo em Giacomo Gianniotti, que alcançou fama internacional após interpretar o Dr. Andrew DeLuca em ‘Grey’s Anatomy’, drama médico de sucesso estrelado por Ellen Pompeo.