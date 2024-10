Sertaneja Bruna Viola vai a evento acompanhada pela esposa

A cantora sertaneja Bruna Viola marcou presença no Patfest 2024 junto de sua esposa, a empresária Dani Kamphorst. Discretas, as recém-casadas compareceram ao evento que celebra a vida de Patricia Kisser, viúva do guitarrista Andreas Kisser, morto em 2022 após perder a luta contra o câncer. As informações são da revista Caras.

Conforme a reportagem, as duas foram fotografadas abraçadas e sorridentes logo na entrada do evento, que contou com um show pra lá de especial com participação de Bruna.

Nas redes sociais, Dani não perdeu tempo ao elogiar a performance da companheira. “A mais perfeita! A mais maravilhosa! A mais tudo para mim”.

Casamento recente

Bruna e Dani se casaram recentemente em uma cerimônia intimista e repleta de amor. Após 1 mês da celebração, a cantora fez questão de elogiar o tempo passado ao lado da esposa com uma publicação em suas redes sociais. No texto, ela relembra o caminho das duas e reforça os sentimentos que tem pela amada.

“1 mês do dia mais feliz da minha vida, 29/07/2024. Bodas de Beijinhos! Que a cada mês, cada ano que passar na nossa caminhada, seja de mais respeito, paciência, companheirismo, entendimento e que a gente saiba lidar com as diferenças e dificuldades nessa longa estrada da vida a dois”.

Nos comentários, Dani fez questão de agradecer à companheira e reforçou ter realizado um sonho ao se casar com ela.

“Há 1 mês eu vivi um sonho ao seu lado! Há 1 mês eu me realizei ao assinar seu sobrenome pela primeira vez! E que seja o primeiro mês de uma vida inteirinha ao seu lado... que mesmo assim será pouco”.