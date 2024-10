Justin Bieber reaparece nas redes sociais após polêmica de Diddy com fotos “estranhas”

Mais de um mês se passou desde que foi anunciada a série de horrores vividos dentro da mansão de Sean ‘Diddy’ Combs, que foi acusado pela ex-companheira, Cassandra Ventura, de abuso e tráfico sexual, além de enfrentar outras acusações como porte de armas e crime organizado.

O rapper se tornou referência não só na música, mas em Hollywood como um todo, quando começou a organizar suas ‘festas brancas’ conhecidas como ‘freak off parties’ que aconteciam anualmente desde 1998, com a presença de uma série de celebridades, incluindo as irmãs Kardashian , Paris Hilton, Britney Spears, Usher, Justin Bieber e outros que continuam sob investigação, quantos deles poderiam ter sido vítimas ou perpetradores, sendo cúmplices de Combs.

Os primeiros relatos sugerem que Usher e Justin Bieber poderiam fazer parte das vítimas que ‘Diddy’, ressurgindo uma série de vídeos que mostram como foi a abordagem do rapper com a estrela de ‘Baby’, somados a outros clipes que revelam o comportamento inadequado que outras celebridades tiveram com a cantora canadense.

À polêmica de Sean ‘Diddy’ Combs soma-se a misteriosa morte de Liam Payne, que mantém abertas as investigações sobre o motivo que o levou a cair da varanda do terceiro andar do hotel CasaSur onde se hospedou em Palermo, Argentina, já que há aqueles que pensam que foi suicídio, enquanto outros dizem que poderia ter sido outra coisa.

Justin Bieber reaparece após escândalo de Sean ‘Diddy’ Combs

Quem mais sofreu depois da polêmica de Sean ‘Diddy’ Combs foi Justin Bieber, cuja teoria de sua música ‘Yummy’ foi revivida onde fala sobre os abusos que as crianças sofrem na indústria, somados aos horrores que ele próprio viveu quando eu era criança e adolescente.

Foi um vídeo escandaloso que se tornou viral nas redes sociais, onde Diddy revelou que Justin Bieber ficaria no comando dele por 48 horas, o que gerou uma onda de teorias sobre se esse poderia ser o momento em que o cantor de ‘Sorry’ viveu abuso do rapper.

Após a onda de especulações sobre o que poderia ter acontecido com Justin Bieber, o cantor reapareceu nas redes sociais, omitindo a polêmica de Diddy, mas emocionando os fãs com o que seria a possível chegada de um novo álbum que tem causado furor nas redes sociais.

Nas fotos você pode vê-lo trabalhando em suas composições em frente a um teclado e cantando algumas músicas em frente ao microfone, o que fala sobre seu tão esperado retorno aos palcos. Mas duas fotografias foram as que mais nos chamaram a atenção, a primeira, uma lua cheia e a última, um beija-flor. Elas têm algum significado?

O que significa a lua cheia e o beija-flor que Justin Bieber compartilhou nas redes sociais?

A notícia da grande volta de Justin Bieber à música gerou grande expectativa, mas houve dois detalhes das imagens que ele compartilhou que chamaram a atenção: o cantor colocou uma foto de lua cheia na capa e fechou com uma ilustração de um beija-flor

Seus fãs se aprofundaram no significado da lua cheia, tanto que um comentário dizia: “E depois da noite vem o dia, e depois da tempestade – a paz”, vale ressaltar que o simbolismo espiritual da lua cheia é o crescimento, força e renovação, então poderia ser um álbum muito mais profundo e maduro.

Enquanto isso, o beija-flor, para alguns, poderia ter sido uma pista sobre uma colaboração com Billie Eilish, derivada de sua música ‘Birds of a Feather’, embora seja importante destacar que este lindo pássaro simboliza: alegria, cura e adaptabilidade.