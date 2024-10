‘Smile 2′ busca surpreender nas bilheterias: do que se trata a sequência de terror?

A expectativa por ‘Smile 2′, a tão esperada sequência do thriller psicológico de sucesso da Paramount, começou a criar expectativas nas bilheterias.

O filme, que estreará em 3.500 cinemas na América do Norte, pretende arrecadar entre US$ 20 milhões e US$ 25 milhões em seu fim de semana de estreia.

Esses números são comparáveis à estreia do primeiro filme, que arrecadou US$ 22,6 milhões em sua estreia em 2022 e se tornou um fenômeno de bilheteria, acumulando mais de US$ 105 milhões nos Estados Unidos.

Trama

A história de ‘Smile 2′ segue uma cantora pop que, ao iniciar sua turnê, começa a vivenciar acontecimentos perturbadores que a levam ao limite.

Dirigido por Parker Finn, que também dirigiu o primeiro filme, o elenco inclui a talentosa Naomi Scott, ao lado de Rosemarie DeWitt e Lukas Gage.

O filme recebeu críticas favoráveis, sugerindo que poderia atrair um público ávido por novas experiências de terror.

Apesar das projeções otimistas, alguns analistas da indústria cinematográfica estão mais cautelosos, observando que sequências de terror anteriores, como ‘O Homem das Trevas 2′ e ‘It: Capítulo 2’, tiveram aberturas abaixo de seus antecessores.

No entanto, a boa recepção de ‘Smile 2′ sugere que ele pode começar bem nas bilheterias. Custando US$ 28 milhões para ser produzida, a sequência precisará de um desempenho sólido para ser considerada um sucesso.

Desafios para o gênero terror

Este ano apresentou desafios para o gênero de terror, que historicamente tem sido um ímã para os telespectadores. A recente decepção de ‘Coringa: Loucura a Dois’ deixou um vazio na oferta de filmes de outubro, o que poderia beneficiar ‘Smile 2′.

Os estúdios de Hollywood apostam que esta sequência não só atrairá os fãs da primeira parte, mas também revitalizará o interesse pelo cinema de terror, bem a tempo para a temporada de Halloween.

A competição se intensificará ainda mais com o próximo lançamento de ‘Venom: The Last Dance’, que também se prepara para ser um concorrente de bilheteria.