Para quando está marcado o único show do Ezra Collective em São Paulo?

O quinteto londrino de jazz Ezra Collective, que ganhou o prêmio Mercury, um dos mais importantes do Reino Unido, desembarca pela primeira vez em São Paulo, no dia 8 de fevereiro de 2025, a partir das 20h. O show acontece no palco do Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82), na Liberdade, em São Paulo e os

Disponíveis no site da Eventim, desde o dia 18 de outubro, os ingressos custam entre R$145 e R$ 290 e também podem ser comprados na bilheteria oficial do Estádio do Morumbi (Av. Giovanni Gronchi, 1866), na Bilheteria 5, próximo ao portão 15, de terça-feira a sábado ,das 10h às 17h.

Formado por Femi Koleoso (bateria), TJ Koleoso (baixo), Joe Armon-Jones (teclados), Dylan Jones (trompete) e James Mollison (saxofone), o grupo lançou em 2022 o álbum ‘Where I’m Meant to Be’ e faz misturas com outros estilos, como afrobeat, hip-hop e reggae.

Com uma performance que promete confundir os limites do gênero e oferecer uma experiência revigorante, o jornal inglês The Guardian reforçou que eles “trazem alta energia, com um ritmo cadenciado e emocionante - mas é nos momentos mais calmos que surge uma nova musicalidade”.

Como o quinteto começou

A experimentação com o jazz começou no projeto Tomorrow’s Warriors, uma organização de educação musical e desenvolvimento de artistas fundada em 1991 por Janine Irons e Gary Crosby.

Os sinais da sonoridade excêntrica do grupo foram percebidos logo no primeiro LP, ‘You Can’t Steal My Joy’ (2019), que contou com nomes importantes da música britânica, como Jorja Smith. Três anos mais tarde, veio o aclamado ‘Where I’m Meant to Be’. Agora, há poucas semanas, chegou ‘Dance, No One’s Watching’.