O segredo de Sandra Bullock para manter sua imagem aos 60 anos

Sandra Bullock, uma das atrizes mais queridas de Hollywood, compartilhou seus segredos para manter uma figura invejável aos 60 anos.

Aqui contamos como a estrela se mantém em forma, graças à rotina que segue todos os dias, pois nos últimos anos tem se concentrado nisso.

Como a atriz fica em forma?

Segundo a InStyle, a sua rotina de treinos é intensa e variada, combinando atividades ao ar livre como corrida e ciclismo, o que lhe tem permitido fortalecer os ossos e melhorar a capacidade cardiovascular, protegendo-se assim de doenças graves.

A atriz treina nada menos que seis vezes por semana, dedicando uma hora por dia à sua rotina, que inclui cardio, Pilates, ioga e dança. Recentemente, ele agregou o kickboxing e o levantamento de peso à sua rotina, diversificando ainda mais seus treinos.

Além do compromisso com os exercícios, Bullock também dá atenção à alimentação. Priorize uma alimentação de qualidade, optando por alimentos sem glúten e sem açúcar, e incorporando ingredientes como peru caipira, frango sem hormônios e alimentos com baixo teor de carboidratos. Sandra seleciona produtos frescos e orgânicos, garantindo que cada mordida contribui para o seu bem-estar.

Com esta combinação de exercício físico e alimentação consciente, Sandra continua a ser um exemplo de saúde e vitalidade na indústria do entretenimento.

A carreira de Sandra Bullock

Ao longo de sua carreira, a atriz se destacou em diversos gêneros cinematográficos, desde comédias românticas como “Enquanto Você Dormia” até dramas intensos como “Um Sonho Possível”, que lhe rendeu um Oscar. Com mais de três décadas de experiência, seu talento e carisma a consagraram como uma das atrizes mais influentes de sua geração, demonstrando que sua dedicação à vida pessoal também se reflete em seu sucesso profissional.