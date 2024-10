Liam Payne deixou uma grande fortuna antes de morrer: quem serão seus herdeiros?

O cantor britânico Liam Payne morreu esta quarta-feira após cair de um terceiro andar do hotel onde estava hospedado na Argentina. A autópsia determinou que ele estava “inconsciente ou semiconsciente” no momento da queda, então agora são aguardados os resultados toxicológicos para saber se ele estava sob efeito de alguma substância antes de cair no vazio. O artista deixou uma grande fortuna, muitos estão esperando para ver quem serão seus herdeiros.

O ex-integrante do famoso grupo One Direction fez grande fortuna com este grupo, além dos ganhos com sua carreira como solista e colaborações com outros artistas, informou a TV Azteca.

Com base no Celebrity Nerth Worth, a referida mídia especifica que Liam Payne tinha uma fortuna com patrimônio líquido aproximado de US$ 70 milhões.

Seus milhões vieram dos royalties do One Direction, de suas turnês solo, mas também de seu papel como empresário, já que tinha investimentos em imóveis.

Ele tinha propriedades em áreas exclusivas de Beverly Hills, Londres e outras grandes cidades. Uma de suas propriedades mais conhecidas foi sua mansão em Calabasas, Califórnia, onde muitas vezes se refugiava, enquanto em Londres mantinha um luxuoso apartamento.

No entanto, vários dos seus imóveis foram vendidos entre 2020 e 2021, pelo que não se sabe quais os que manteve.

Quanto aos seus herdeiros, o único que tem certeza até agora é seu filho Bear. Não se sabe se Liam deixou testamento, nem quem mais ele se beneficiaria com sua fortuna.

Liam Payne e sua autópsia

Relatórios forenses mostraram que Liam Payne estava “inconsciente ou semiconsciente” no momento de sua queda e que morreu em consequência de múltiplos traumas que causaram hemorragias internas e externas.

O cantor teve ferimentos graves no crânio, lesões que aparecem como as principais causas de sua morte instantânea. Ele não teve defesa quando caiu no vazio porque não estava consciente.

Os investigadores não encontraram evidências de terceiros envolvidos na morte do artista, embora continuem investigando.