“Envelheceu 10 anos”: o look de Selena Gomez que as redes rejeitam por um detalhe

Selena Gomez cativa a todos com seus looks elegantes e sofisticados há muitos anos, algo que foi compartilhado durante sua participação no brunch do Netflix Awards no 180 The Strand, em Londres.

Lá ela mais uma vez demonstrou sua coragem ao experimentar a moda e sua constante evolução a torna uma referência de estilo para muitas pessoas ao redor do mundo, embora isso não a tenha salvado das críticas.

Selena Gomez (Instagram)

O visual pelo qual Selena Gomez foi criticada

A talentosa cantora e atriz de 32 anos surpreendeu os presentes com um conjunto de duas peças confeccionado em flanela estilo xadrez, adornado com ferragens douradas. Seu look combinou perfeitamente com o outono, caracterizado pelo uso de agasalhos, botas de cano alto e meias.

O blazer, de gola redonda e manga longa, foi combinado com a saia reta e curta, dando a impressão de formar uma peça única sobre meia-calça preta semitransparente e botas pontudas de salto alto e fino.

Mantendo a maquiagem natural característica, focada em realçar a luminosidade da pele e acrescentando um toque sutil de rosa com blush e brilho labial, ela irradiava elegância e frescor.

No entanto, apesar dos elogios gerais à sua aparência, as redes sociais foram rápidas em criticá-la pelo padrão xadrez do seu terno, considerando-o pouco atraente e associando-o à aparência de uma “velha senhora”.

Outro aspecto que não agradou foi o uso de meias pretas, que para muitos pareciam pouco joviais e realçavam aquele aspecto deixado no tempo ou muito sóbrio para a idade. “Para onde foi a sensualidade?”, disseram alguns, comparando-a com seus trajes habituais.

Apesar das críticas, a artista continua demonstrando sua capacidade de usar todo tipo de roupa com estilo, mantendo sua essência e personalidade em cada aparição pública.