“Ela esqueceu sua calça”: nora de Victoria Beckham é arrasada online por esse look ousado

Brooklyn Beckham está focado em realizar seu sonho de se tornar um chef profissional. No último fim de semana, o filho mais velho de David e Victoria Bechkam apresentou seu primeiro molho picante, chamado Cloud 23, num importante evento que reuniu praticamente toda a família da dinastia inglesa.

Nicola Peltz reaparece com look polêmico com a família Beckham

Para a ocasião, os Beckham optaram por se vestir de preto, os meninos de terno, com exceção de Cruz Beckham, que usou um traje composto por camisa branca e calça preta, e eles com três looks que não deixaram ninguém indiferente, principalmente aquele escolhido por Nicola Peltz, esposa do chef.

“Acho que você esqueceu a calça”: look de Nicola Peltz gerou críticas nas redes sociais

“Alguém esqueceu a calça?!”, questionou uma usuária na publicação feita por Victoria Beckham no Instagram, que para o evento também exibiu as pernas com um vestido preto curto e um blazer oversized. “Por que você vai sem calças? “Não gosto dessa moda”, escreveu outro internauta, fã da estilista inglesa. “Ela esqueceu as calças. “Meu Deus”, “Onde estão suas calças, Nicole?”, disseram outros.

A atriz gerou muitas críticas online pelo look escolhido para a noite que seguiu a polêmica tendência No Pants. Peltz combinou seu blazer cropped justo com um body, deixando as pernas visíveis e finalizando o look com meias de cristal e sapatos plataforma com tornozeleira, segundo o que foi analisado pelo La Vanguardia.

Esse polêmico traje de Nicola também serviu para que os fãs de Beckham fizessem um pedido: “Victoria, você tem que ensinar Nicola a se vestir, ela não tem estilo e, sinceramente, não acho bom que você a promova no ramo”, disse um seguidor nas redes sociais.