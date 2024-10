Jogos Futuros 2026: o futuro dos jogos é ‘phygital’

‘Os Jogos do Futuro’. Parece ótimo, não é? Vamos começar este artigo explicando esta categoria: ela se aplica ao que é conhecido como ‘jogo phygital’. O conceito de phygital funde o digital e o físico. Pode-se pensar que um exemplo prático disso são os videogames de Realidade Aumentada (AR ou RA), como Pokémon Go. Mas não: aqui a competição de esportes funde-se com o desporto real, enquanto tal. Nós explicamos isso em detalhes.

Aliás, existe um evento global que tem como foco mostrar as novidades desta categoria: ‘Os Jogos do Futuro’. E sua primeira edição foi em 2024 na Rússia. A primeira edição dos Future Games aconteceu de 23 de fevereiro a 2 de março de 2024 na cidade de Kazan.

As categorias e alguns vídeos de exemplo

Mais de 260 equipes de mais de cem países competiram em 21 modalidades – 16 básicas e 5 adicionais –, divididas em cinco categorias. Por exemplo: na categoria Esportes, os esportes clássicos são combinados com os seus homólogos digitais: futebol, basquetebol, hóquei, artes marciais, corridas e skate ‘phygitales’.

O Tactics Challenge combina jogos táticos de computador em 3D com competições de arena de combate a laser. O desafio Estratégia combina jogos de computador do gênero arena de batalha e estratégia com competições de resistência e engenhosidade. A categoria Speed consiste em uma corrida de revezamento através de icônicos jogos de velocidade. Como etapa física, as melhores equipes participam da Superfinal, uma prova de resistência e engenhosidade.

E a categoria Tecnologia é uma competição que utiliza dispositivos sofisticados e avanços tecnológicos: como corridas de drones, batalhas de robôs e competições de realidade virtual.

Por exemplo, nas competições de CS GO eles competiram primeiro no PC e depois em uma quadra de Laser Tag. Nas competições de basquete, primeiro no videogame e depois na quadra real. Na competição Mortal Kombat, MK11 e depois uma batalha do tipo wrestling. Em outras palavras, ‘atletas de esportes eletrônicos’ também devem ser atletas ‘no mundo real’.

Exemplos:

Próximos jogos: 2025 e 2026

E assim como acontece nas Copas do Mundo de futebol ou nas Olimpíadas, as sedes desta competição que acaba de começar foram anunciadas com bastante antecedência. Em junho deste ano foi anunciado que os Emirados Árabes Unidos (Emirados Árabes Unidos) sediarão os Future Games 2025.

E hoje, meados de outubro, já conhecemos o local de 2026: Após um processo altamente competitivo, a Phygital International anuncia hoje que o Cazaquistão foi escolhido como anfitrião dos Jogos do Futuro de 2026.

Este torneio anual, que é o evento máximo no mundo do desporto phygital, recebeu ofertas de acolhimento de países de todo o mundo, todos com o objetivo de seguir os Emirados Árabes Unidos na se tornarem anfitriões deste prestigiado evento. E em fazer parte da história: ser o primeiro.

Por que eles foram selecionados?

O Cazaquistão provou ser o vencedor final com os juízes do Comitê Internacional de Especialistas em Phygital, depois de demonstrar sua experiência na organização de torneios internacionais, suas instalações esportivas de última geração, juntamente com a combinação perfeita de ser uma nação que abraça o esporte, cultura e tradição, bem como as suas capacidades tecnológicas e de inovação.

Os Future Games são um evento internacional único, que reúne a próxima geração de heróis dinâmicos do desporto de todo o mundo. Uma fusão entre jogos e esportes em um novo nível.