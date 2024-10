Revelada a autópsia do corpo de Liam Payne, não foi uma overdose?

O artista Liam Payne, do grupo musical One Direction, se apresenta no palco durante o Jingle Ball 2015 da 102.7 KIIS FM, apresentado pela Capital One no STAPLES CENTER em 4 de dezembro de 2015 em Los Angeles, Califórnia (Foto de Christopher Polk/Getty Images for iHeartMedia)

A autópsia do corpo do falecido Liam Payne, ex-integrante do One Direction, foi realizada na madrugada deste dia 17 de outubro, chamado de relatório preliminar realizado pelo Corpo Médico Legal no Necrotério Judicial. O resultado mostrou que Lyam Payne morreu devido a “politrauma” e “hemorragias internas e externas”. Desta forma ficaria confirmado que a morte do cantor britânico se deveu à queda da varanda do seu quarto.

Da mesma forma, o relatório preliminar não indica estudos toxicológicos de sangue, que deverão ser realizados no final do dia, devido às declarações do chefe da recepção e às evidências encontradas no quarto de Liam. Para já, não se sabe a data do repatriamento do seu corpo para o seu país natal.

No momento, Harry Styles, Niall Horan, Zayin Malik e Louis Tomlinson permaneceram reservados em suas declarações públicas.

De Bogotá, fãs de Liam Payne o homenagearam com uma vela

De Bogotá, um grupo de fiéis seguidores de Liam Payne se reuniu para lhe prestar uma emocionante homenagem com uma luz de velas em sua homenagem. Os fãs reuniram-se num parque na zona norte da cidade, carregando velas, mensagens e fotografias do ex-integrante dos One Direction, num gesto de apoio e admiração à cantora britânica. A convocatória foi organizada através das redes sociais, onde a comunidade de torcedores se reuniu para expressar seu carinho e desejar-lhe descanso na eternidade.