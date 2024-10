Quem é Alex Consani? A primeira modelo transgênero a desfilar pela Victoria’s Secret

Este 2024 marcou o retorno do icônico desfile da Victoria’s Secret, após um hiato de seis anos. Entre os momentos mais marcantes desta edição está a participação histórica de Alex Consani, uma das primeiras modelos transexuais a desfilar pela lendária marca de lingerie.

Ao lado de Valentina Sampaio, outra modelo transgênero, Consani deixou a sua marca na passarela, provando que a inclusão e a diversidade são cada vez mais importantes na indústria da moda. Alex Consani, nascida em Marin County, Califórnia, tem apenas 21 anos, mas sua carreira de modelo começou muito antes.

Alex Consani faz história ao ser a primeira modelo transgênero a desfilar pela Victoria’s Secret

Aos 12 anos, a mãe de Consani a inscreveu na agência Slay Model Management, dedicada exclusivamente a modelos transgêneros. Desde então, Consani trabalhou com grandes marcas como Tom Ford, Versace, Burberry, Chloe e Alexander McQueen. Com 1,88 metros de altura, sua presença imponente na passarela tem chamado a atenção de muitos.

Consani se posicionou como uma das figuras emergentes mais proeminentes na modelagem. O desfile Victoria’s Secret 2024 não foi apenas uma plataforma para mostrar os novos designs da marca, mas também um espaço para promover uma mensagem de inclusão. Consani desfilou vestindo um conjunto de lingerie azul pastel com apliques de brilho, acompanhado de um par de asas de seda oversized.

Seu look se destacou não só pela elegância das peças, mas também pela confiança e segurança na passarela. Ao final do desfile, ela posou para as câmeras com sua maquiagem exclusiva e sobrancelhas descoloridas, estilo que a tornou um ícone da moda atual.

A nova era da Victoria’s Secret

Nos bastidores, Consani expressou sua alegria por ter participado deste evento histórico. “Não acredito que estou aqui”, disse ele em entrevista à revista “Paper”. Para ela, ser a primeira modelo transgênero a desfilar pela Victoria’s Secret é uma conquista pessoal, mas também um marco para a comunidade trans no mundo da modelagem.

O regresso da Victoria’s Secret, marcado pela inclusão de modelos como Alex Consani, é um reflexo dos tempos atuais. A marca busca alinhar-se aos valores de um público que exige diversidade e real representatividade na moda, deixando para trás a imagem tradicional que dominou suas passarelas durante anos.