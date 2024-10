‘Não queria que colocassem o dedinho’, diz Dr. Rey ao revelar câncer de próstata

Robert Rey, famoso cirurgião plástico conhecido como Dr. Rey, revelou que tratou um câncer na próstata sem a imprensa saber. Durante sua entrevista ao humorista Danilo Gentili, no ‘The Noite’ (SBT), o médico disse que esquivou do exame de toque: “não queria que colocassem o dedinho” no seu c*”.

“Eu peguei um câncer. O médico falou que eu estava na idade de fazer e realmente tem que fazer, mas não queria. Falei para fazer uma tomografia”, afirmou Rey, que revelou que tinha um tumor de 13 centímetros.

No programa desta quarta-feira, 16 de outubro, o cirurgião plástico disse que nos momentos mais difíceis recebeu apoio do médico Fernando Cotait Maluf, do Hospital Israelita Albert Einstein, e do apresentador do ‘Domingo Legal’ (SBT), Celso Portiolli.

“O Doutor Maluf e o Celso Portiolli sempre me ligam. Não sei, mas acho que ele teve um problema similar. Quantas vezes no meio da noite, ele me chamou para saber como estava o tratamento?”, declarou o médico, que ficou famoso a partir do programa ‘Dr. Hollywood’ exibido na RedeTV! entre os anos 2004 e 2008.

The Noite Danilo Gentili entrevista o famoso Dr Rey no SBT (Lourival Ribeiro/SBT)

Atualmente, o cirurgião plástico diz estar completamente curado graças aos diversos tratamentos aos quais se submeteu: “Passei pela quimioterapia, daí fiz a naturopatia. Estudei todos os anticânceres das culturas antigas, da bíblia fiz também”.

Dr. Rey buscou apoio na igreja durante a luta contra o câncer

Robert Rey lembrou que procurou ajuda espiritual durante o tratamento: Fui para a minha igreja e o meu pastor colocou uma gota de óleo na minha cabeça e falou a seguinte frase: ‘Irmão Roberto Rey, pelo sacerdócio que eu possuo, comando que esse câncer saia do seu corpo’”. Depois disso, ele conta que o seu urologista disse que o tumor não estava mais lá.

“A medicina moderna funcionou, a medicina natural funcionou, mas a religião também funcionou. Deus dá a ciência para nos ajudar. Hoje, não tem nem cicatriz”.