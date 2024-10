Médico responde com humor sobre rumores de namoro com Sandy

Pedro Andrade, médico nutrólogo, aproveitou seu perfil no Instagram para interagir com seus seguidores de forma leve e bem-humorada. Conforme noticiado pelo Extra, durante uma sessão de perguntas e respostas, ele recebeu um questionamento sobre seu suposto relacionamento com a cantora Sandy. Um seguidor brincou ao questioná-lo se ele estaria “namorando a Sanduíche”. Com descontração, Pedro respondeu: “Se o sanduíche for sem glúten, pode ser. Passo mal com glúten”, mantendo o tom divertido da interação.

ANÚNCIO

Pedro Andrade e Sandy são vistos juntos

O médico, que atende em uma clínica em São Paulo, começou a ser apontado como o novo amor de Sandy em agosto. Desde então, os rumores sobre o romance só aumentaram. No início do mês, foi noticiado que o casal já circulava junto em Campinas, cidade onde a cantora reside. Em um desses momentos, foram vistos em uma sorveteria, acompanhados de Theo, filho de Sandy. Além disso, a dupla foi flagrada por um fã enquanto aproveitavam momentos juntos na Itália, onde a cantora esteve recentemente em viagem.

Pedro Andrade - Foto: Instagram/ @drpedroandrade

LEIA TAMBÉM:

Verdade ou boato? Sandy rompe o silêncio sobre novo relacionamento

Filho de Preta Gil adota vida saudável com a ajuda de nutrólogo e novo amor de Sandy

Descontração nas redes sociais

Pedro Andrade tem usado seu bom humor nas redes para lidar com a curiosidade do público sobre sua vida pessoal. As respostas espirituosas e a interação espontânea com os seguidores parecem ter conquistado uma audiência fiel. A leveza com que aborda o tema, no entanto, não confirma ou nega os rumores sobre seu relacionamento com a famosa, mantendo um certo mistério que atiça ainda mais a curiosidade dos fãs.

A viagem de Sandy à Europa gerou ainda mais especulações, principalmente após ela ser fotografada com Pedro em diferentes ocasiões. Enquanto a cantora retornou da viagem recentemente, o médico precisou voltar antes devido a compromissos profissionais. As aparições conjuntas e a interação nas redes sociais aumentam as especulações, mas ambos mantêm um tom reservado sobre a situação.