Filho de Preta Gil adota vida saudável com a ajuda de nutrólogo e novo amor de Sandy

Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil, está chamando a atenção nas redes sociais por sua nova forma física e estilo de vida mais saudável. De acordo com o Extra, o cantor iniciou essa transformação com a ajuda de Pedro Andrade, um renomado nutrólogo que recentemente ganhou destaque na mídia por seu relacionamento com Sandy.

Com a orientação do especialista, Francisco adotou uma rotina rigorosa de exercícios e alimentação, que vem compartilhando com seus seguidores através de fotos de treinos e momentos dedicados ao boxe.

Transformação inspirada em momentos difíceis

A decisão de Francisco de adotar um estilo de vida mais saudável surgiu após um momento delicado em sua vida. Em uma entrevista recente, Preta Gil revelou que o diagnóstico de câncer dela despertou em seu filho a necessidade de cuidar melhor da saúde.

Embora não lembre o momento exato da mudança, ela destacou que Francisco, aos 29 anos, observa a importância de manter uma dieta equilibrada e uma rotina de exercícios. A nova fase, segundo ela, reflete um cuidado consigo mesmo que traz muitos benefícios à sua vida pessoal e profissional.

Sob a supervisão de Pedro Andrade, Francisco Gil tem seguido um plano personalizado para atingir suas metas de bem-estar. O médico, que atende outras personalidades conhecidas como Walcyr Carrasco e Caio Castro, mantém uma clínica em São Paulo, onde as consultas podem chegar a R$ 3.500. Além de ser um dos clientes mais notórios do nutrólogo, Francisco vem usando sua transformação como uma forma de inspirar outras pessoas a cuidarem de sua saúde.

Nas redes sociais, sua evolução não passou despercebida. As postagens, muitas vezes exibindo sua nova silhueta e momentos de treino, recebem elogios de seguidores que acompanham de perto a jornada do artista.