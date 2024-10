‘Foi da oração de todo mundo’: Rodrigo Faro diz que Vera Viel ‘está curada’

O apresentador Rodrigo Faro falou que a fé salvou Vera Viel de um tumor maligno da coxa. Para o contratado da Record, além do trabalho dos médicos, sua esposa contou com as orações de muitas de pessoas que pediram por sua cura e ao retornar ao ‘Hora do Faro’ ele agradeceu.

ANÚNCIO

O famoso declarou que Jesus falou que Vera tinha “milhões de pessoas orando por ela e que daria vida a ela”. Em seguida, ele disse que sua esposa estava curada da doença, mesmo o boletim médico divulgado na última quarta-feira, 16 de outubro, afirmar que ela segue sob orientações médicas e ainda precisa continuar com o tratamento. Confira abaixo!

“A paciente Vera Lucia Viel Faro recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta quarta-feira, dia 16 de outubro. Ela seguirá sob orientações médicas para continuidade do tratamento”, detalhou o documento enviado à Quem.

Leia também:

O tumor na coxa

Vera Viel foi diagnosticada com um tumor raro e maligno na coxa esquerda, o Sarcoma Sinovial, e precisou passar por uma cirurgia para retirá-lo na última sexta-feira, 11 de outubro, um dia antes do seu aniversário de 49 anos.

No hospital, a esposa de Rodrigo Faro ganhou uma pequena celebração ao lado do apresentador e das três filhas do casal: Clara, Maria e Helena, com direito a bolo e balões.