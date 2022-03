Em clima de ‘TBT’, Vera Viel compartilha registros de viagem à Disney com Rodrigo Faro e suas filhas

A Disney ficou pequena com a presença Vera Viel, juntamente com seu marido, o apresentador da Rede Record, Rodrigo Faro e mais suas três filhas. Em postagem no Instagram, a esposa do apresentador decidiu compartilhar seu álbum de fotos encantadoras em passeio na Disney. Nesta quinta-feira (17), Vera entrou na cultura do ‘tbt’ ao postar lembranças de sua viagem ao parque nos Estados Unidos, em Orlando.

Nos registros compartilhados por Vera, ela e seu marido aparentam super joviais no parque. Houve até comentário no Instagram falando sobre estarem parecendo mais novos. “Cadê o pai? Cadê a mãe? Parecem todos irmãos. Família linda!”, disse um dos seguidores na rede social.

Houve uma chuva de comentários elogiando a família com expressões de “família linda” e “abençoados”. Um dos seguidores até mesmo brincou com a postagem, dizendo “Rodrigo e as quatro mulheres.”

Na primeira foto a compartilhada, a família de Vera Viel se encontra posicionada em ‘escadinha’ à frente de um dos brinquedos da Disney. Já no último, Rodrigo aparece beijando sua esposa em clima ‘pra lá’ de romântico!

O apresentador Rodrigo Faro possui 47 anos de idade, já sua esposa, 46. Entretanto, nas fotos postadas o casal aparenta ser bem mais jovem.

Covid-19 na família de Vera

No ano passo, em 2021, a família toda de Vera havia sido infectada pelo Covid-19. Em seu Instagram, a mulher do apresentador falou sobre o momento delicado que estava vivendo com Rodrigo e as filhas. Além de Vera e Rodrigo, Clara, Maria e Helena, suas filhas, também havia testado positivo para o coronavírus.

Rodrigo Faro chegou a ser hospitalizado, mas logo depois teve alta por não atingir um quadro grave na saúde, causado pelo vírus. Após voltar para casa, o apresentador ficou de quarentena durante um tempo. Vera chegou a comentar sobre o assunto com um desabafo a respeito do que estava enfrentando. “Foram dias difíceis, mas cheios de fé. Quando vi que esse vírus havia infectado toda a minha família senti angústia, tristeza, dúvidas e medo muito medo! Mas a cada dia, apesar dos sintomas ruins, eu tenho certeza da nossa cura”, relatou ela.

Ao final, Vera agradeceu pelas orações e aos que estavam torcendo pela recuperação de sua família.