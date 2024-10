Esposa de um importante apresentador de TV luta contra ‘tumor raro e maligno’

Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro, da Record, falou sobre o diagnóstico de um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno, que foi descoberto em sua coxa esquerda. Antes da cirurgia para retirada, marcada para sexta-feira, 11 de outubro, ela desabafou com seus milhares de seguidores nas redes sociais e agradeceu a Deus por ter lhe mostrado a doença logo no começo e, é claro, ao marido.

“Agradeço a Deus por ter nos mostrado essa doença, usando pessoas que foram como anjos, e meu marido que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância. Eu tenho um Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta pra enfrentar essa batalha!”, declarou a famosa.

Vera também falou sobre celebrar mais um ano de vida durante o tratamento: “Seguirei com uma equipe médica incrível e muito abençoada. Dia 12 de outubro é meu aniversário, vou completar meus 49 anos no hospital com a certeza absoluta da minha cura. Tenho muita fé em Deus e sei que, pra Ele, nada é impossível”.

A esposa de Rodrigo Faro também disse que Deus tem um motivo para ela passar pelo diagnóstico deste tumor raro e agradeceu as inúmeras mensagens de carinho que está recebendo dos amigos, familiares e fãs. Ela ainda garantiu que “tudo vai ficar bem”.

Vera Viel hospitalizada

A esposa do apresentador Rodrigo Faro deixou o hospital no último sábado, 5 de outubro, após três dias internada. No centro médico, ela fez diversos exames e aproveitou para conversar com os seus seguidores: “Agradeço muito e tenho certeza que vai dar tudo certo. A gente vai ainda fazer uma cirurgia para acabar com tudo isso, mas estamos aqui para agradecer”.

Já o apresentador da Record disse que o maior medo de Vera era a reação das filhas, Clara, de 19 anos, Maria, de 16 anos, e Helena, de 11 anos: “Ela tinha certeza que ela já tinha vencido isso, mas a preocupação dela era com as meninas, pela mãe maravilhosa que ela é”.