A ex de Liam Payne o processou dois dias antes de sua morte

Segundo relatos de fontes próximas, Maya Henry, ex-parceira de Liam Payne, já está ciente da fatídica morte do ex-integrante do One Direction.

O artista iniciou seu relacionamento com a modelo em 2019. Ao longo de três anos, eles se posicionaram como um dos casais mais famosos desde que até ficaram noivos em 2021. Porém, parece que a união deles foi prejudicial, visto que ela recentemente relatou isso à lei.

Último post feito por Liam Payne antes de morrer reúne mensagem de luto e colegas da banda One Direction (Reprodução/Instagram)

Como a ex de Liam Payne reagiu à sua morte?

De acordo com reportagem do El Universal, a ex-parceira de Liam Payne está em estado de choque com a morte do cantor e suposto suicídio.

Um informante próximo da jovem de 23 anos revelou ao jornal britânico Daily Mail que soube da morte de Payne através de um membro do seu grupo, que foi abordado pelos meios de comunicação locais em busca de declarações sobre o trágico incidente.

Embora Maya não tenha feito comentários oficiais ao jornal, uma pessoa próxima a ela indicou que ficou completamente chocada com a notícia. “Ela está claramente em choque agora”, observou a fonte.

Há dois dias, ela iniciou um processo judicial contra Payne, pedindo especificamente que ele interrompesse imediatamente seus esforços de contato, que se originaram em 2022, quando o romance de três anos terminou.

“Desde a nossa separação, tenho recebido mensagens dele inundando meu telefone, não só do número dele, mas também de diversas outras linhas telefônicas, o que me deixa insegura sobre a origem das mensagens”, disse a modelo.

A trágica notícia do desaparecimento de Liam Payne gerou uma enxurrada de mensagens de conforto para Maya Henry em suas plataformas de mídia social. Sua base de fãs se esforçou para garantir que ele não teve nenhum papel na tragédia, em resposta às acusações vindas de fãs do cantor do Kiss You.