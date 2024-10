“Eu perdi um segundo pai” diz Carlos Moreno, o garoto Bombril, sobre a morte do publicitário Washington Olivetto

O ator Carlos Moreno, de 70 anos, falou durante uma entrevista para o criador de conteúdo Fernando Vitolo sobre a morte do publicitário brasileiro Washington Olivetto, aos 73 anos.

No bate-papo, o artista, que ficou nacionalmente famoso por ter sido garoto-propaganda da marca Bombril, criado por Olivetto, disse que perdeu seu pai no ano passado e que com a morte do publicitário, é como se tivesse perdido um segundo pai.

“Ele foi o pai do personagem que eu fiz e que mudou o rumo da minha vida. A longevidade dessa campanha é por conta do gênio do Washington, e claro, da equipe que ele sempre juntou em torno dele”, disse Carlos.

O ator também contou como ficou sabendo da morte do publicitário. “Para mim, ele estava lá feliz em Londres. Nos últimos anos ele estava morando lá, e eu não estava sabendo que ele estava no Rio doente”, declarou.

“E ontem foi a coisa mais maluca. Eu fui assistir um espetáculo deslumbrante, chamado ‘Jandira’, escrito pela Jandira Martini com a Isabel Teixeira, que fala sobre morte. E aí eu cheguei, estou na porta do elevador, aí toca o telefone: ‘Aqui é fulano de tal, sou do Fantástico, gostaria de saber um depoimento seu sobre o falecimento do Washington Olivetto’. Eu fiquei mudo.”

E acrescentou: “Falei: ‘Desculpa, eu não vou conseguir te dar um depoimento. Eu estou muito chocada com essa notícia’. Não dei porque eu fiquei passado. Fiquei bem mal. Ele tinha uma luz e distribuía essa luz por todo mundo que teve o privilégio de conviver com ele.”

Morte de Washington Olivetto

Na tarde do último domingo, dia 13 de outubro, o maior e mais premiado publicitário brasileiro, Washington Olivetto, morreu aos 73 anos no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. A causa foi uma falência de múltiplos órgãos.

Washington, que nasceu em São Paulo, sofreu diversas complicações depois de uma cirurgia pulmonar e estava internado há quatro meses. Ele deixou a mulher e três filhos — Homero, Antônia e Theo.