Ex-atriz mirim revela valor pago pela Globo por reprise de ‘Caras e Bocas’ e choca internautas: “Só pode estar de palhaçada”

Recentemente, Amanda Azevedo, que deu vida a personagem mirim Ada Franco Leal em ‘Caras & Bocas’ (2009), da TV Globo, usou seu perfil no TikTok para revelar o cachê pago pela emissora pela reprise da novela.

Com autoria de Walcyr Carrasco, o folhetim está previsto para ser exibido pelo canal Viva no começo do ano que vem. “Galera, então, vocês tanto pediram para eu voltar: ‘Aí, Amanda, volta para a televisão’. Vou voltar, mas na reprise”, disse a jovem.

“Caras & Bocas vai reprisar, e é o seguinte, a Globo já está fazendo suas graças. Pô, na moral, estou tirando onda. Eles já pagaram, o cash já caiu. Sabe quanto? R$ 50″ revelou Amanda, que atualmente é professora de inglês.

“‘Caraca, Amanda, isso tudo? Assim eu vou te invejar’. Pois é, gente, R$50. Eu nem sei o que faço com tanto dinheiro, não sei nem por onde começar. O que que eu faço?”, ironizou a jovem, hoje com 25 anos.

“Eu viajo? Não, viagem vou ter que me organizar muito. Eu compro roupas novas com R$ 50? Será que tem alguma base que dá pra comprar com R$ 50? Não, as bases estão todas R$90, né? Será que dá para comprar skin care com R$ 50? Eu não sei o que eu faço com esse dinheiro, gente, é muita coisa.”

Antes de encerrar, ela ainda acrescentou: “Agora vocês entendem por que eu não dependo disso? Eu não dependo disso. Eu sou professora de inglês. Se você quiser ter aula comigo, fala comigo que te dou aula e a gente destrava esse inglês junto. Mas eu não dependo mais de Globo nenhuma. Porque, minha filha, Globo sendo Globo... Globo, melhore!”, encerrou.

Nos comentários, o valor chocou internautas. “A Globo só pode estar de palhaçada” escreveu uma pessoa. “Não dá nem para um azeite” comentou a segunda.

“Compra um iPhone ou um [Samsung] s24 ultra, amiga. Ainda sobra para a capinha hahaha” ironizou a terceira pessoa. “Nossa, que sacanagem R$50. Que desvalorização do trabalho dos atores. Direito autoral não é favor!” acrescentou mais uma.

