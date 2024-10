Seguindo os passos dos pais! Gêmeos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert farão estreia como modelos no SPFW

Aos 16 anos, os filhos gêmeos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert farão sua estreia nas passarelas. João e Francisco vão participar da São Paulo Fashion Week, que começa na próxima segunda-feira (14) e vai até o dia 21 de outubro.

ANÚNCIO

Recentemente, os irmãos assinaram contrato com a agência WAY Model, que tem supermodelos como Alessandra Ambrósio e Carol Trentini, e vão desfilar para grifes como Normando, Sou de Algodão e The Paradise.

Além dos adolescentes, Fernanda e Rodrigo também são pais da pequena Maria, de 4 anos. Em abril deste ano, a apresentadora se declarou aos meninos ao parabenizá-los pelo aniversário.

“Amo esses homens. Tenho esperança nos homens. Por aqui, diálogos delicados, lágrimas, sensibilidade, abraços e vulnerabilidades são mais que bem-vindos” escreveu Lima.

São Paulo Fashion Week

A 58ª edição SPFW, considerada a maior semana de moda da América Latina, acontecerá em diversos locais de São Paulo. Por exemplo, Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque Ibirapuera, Iguatemi São Paulo, Museu do Ipiranga, Pavilhão Japonês, no Parque Ibirapuera, e outros locais externos da cidade.

O tema da edição é “As Joias da Rainha”, em homenagem à jornalista Regina Guerreiro, de 84 anos, que foi editora e diretora da Vogue durante 14 anos, estagiou na Harper’s Bazaar e abriu uma empresa de consultoria de moda no Brasil. Ela é considerada por muitas pessoas como uma autoridade no mundo da moda.

Neste dição, o evento promete resgatar o valor da memória como um instrumento para as novas gerações da moda nacional.