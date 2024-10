São Paulo tem Caminhada Assombrada gratuita no dia 26 de outubro

Outubro é mês de Halloween e o Shopping Light promove no dia 26, às 17h30, sua segunda edição da Caminhada Assombrada por pontos do Centro de São Paulo. A atração é gratuita e comporta mais de 150 pessoas, mediante inscrição prévia no aplicativo do evento.

ANÚNCIO

O passeio, de cerca de uma hora e meia de duração, passa por pontos conhecidos do centro de São Paulo, como Theatro Municipal, Prédio dos Correios, Edifício Martinelli, Largo São Francisco, Edifício Joelma, Câmara dos Vereadores e termina no Shopping Light, localizado no Edifício Alexandre Mackenzie, tombado pelo Patrimônio Histórico. Nas paradas, os guias narram histórias sobrenaturais sobre os edifícios.

O ponto de encontro é no piso térreo, no corredor tombado.