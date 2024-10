Programa Encontro aborda colapso elétrico em São Paulo e gera memes entre internautas

O programa Encontro, da Rede Globo, transmitido nesta segunda-feira, 14 de outubro de 2024, abordou com profundidade o apagão que atingiu São Paulo. O episódio, apresentado por Patrícia Poeta, contou com a participação de especialistas para discutir o impacto da falta de energia em diversos setores da cidade. O colapso energético em uma das maiores metrópoles do mundo rapidamente se tornou o tema central do debate.

O programa ainda deu espaço para depoimentos de cidadãos afetados pelo apagão, mostrando o caos vívido por muitos paulistanos. No X (antigo Twitter), internautas manifestaram suas opiniões sobre o problema, com a hashtag #Encontro ganhando destaque nas discussões.

Repercussão nas redes sociais

Diversos usuários do X comentaram o episódio do apagão e a cobertura feita pelo Encontro. O internauta Cruz Ed (@CruzEd4) ironizou a situação: “Imagina o valor do pacote de velas em São Paulo nesse caos, na falta de energia. CAOS...! #ForaEnel”. Já a TV Bahia (@TVBahia) chamou os seguidores para acompanhar o programa: “Estão acompanhando o problema da luz em São Paulo? Liga no #Encontro!”. Outra usuária, Avisador@ Pleonástic@ (@beca_bonne7), levantou uma questão sobre a infraestrutura da cidade: “Eu só acho que a cidade mais rica do Brasil tinha que ter geradores para pontos estratégicos. Só acho, mas só acho tá”.

A discussão em torno do apagão, abordada no Encontro , trouxe à tona questões sobre a infraestrutura urbana e a capacidade do sistema elétrico em atender às necessidades de uma cidade como São Paulo, gerando debates acalorados tanto no estúdio quanto nas redes sociais. A falta de energia deixou milhões de pessoas sem luz por horas, causando problemas em hospitais, comércios e no transporte público.