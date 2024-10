Confira a variada lista de compras de cozinha de Kate Middleton

Catherine, Princesa de Gales, sorri durante sua visita ao Centro Infantil Colham Manor em Hillingdon com a Maternal Mental Health Alliance em 9 de novembro de 2022 em Uxbridge, Inglaterra (Foto de Daniel Leal - WPA Pool/Getty Images)

A Princesa de Gales visita o Centro Infantil Colham Manor com a Maternal Mental Health Alliance

Muitas coisas se sabem sobre Kate Middleton. Desde detalhes de seu passado, seus gostos e, claro, que adora cozinhar para sua família. A Princesa de Gales prepara pessoalmente pratos para seu marido, o Príncipe William, e seus três filhos, George, Charlotte e Louis.

Embora no passado, tanto o Príncipe de Gales quanto seu irmão, o Príncipe Harry, desfrutassem de refeições preparadas profissionalmente, cortesia do chef particular Darren McGrady, quando eram crianças, o futuro rei reconheceu o talento culinário de sua esposa, revelando que ela é “muito bom “na cozinha.

Embora este ano tenha tido que cuidar da sua saúde e, claro, da sua alimentação e da dos seus entes queridos, Kate conseguiu manter uma alimentação muito saudável e deliciosa. A seguir, deixamos para vocês a lista de compras da futura rainha.

Picles e abacates

Kate Middleton também gosta de fazer compras para conseguir os ingredientes para seus cardápios. A Princesa de Gales já foi vista diversas vezes em uma das lojas mais conhecidas de seu bairro, ambiente inusitado para a esposa do futuro rei da Inglaterra passar o tempo. Em 2018, grávida de seu filho Louis, Kate visitou o supermercado Waitrose em Norfolk, onde comprou muitos ingredientes frescos de alta qualidade, incluindo picles e abacates (seus desejos de gravidez), e os colocou em sacos reutilizáveis.

Legumes, leite, frango e sorvete Haagan-Dazs

Durante a pandemia de Covid19, ele visitou uma das filiais de Kings Lynn, perto da propriedade da família real britânica em Sandringham. A Princesa de Gales percorreu os corredores com os filhos, que, segundo a imprensa local, eram “bem comportados”. No seu carrinho de compras você poderá ver alguns de seus produtos essenciais: vegetais, leite, frango e sorvete Haagan-Dazs.

Dos produtos que não podem faltar na lista de compras de Kate Middleton, também se destacam: para o seu smoothie ela usa couve, espirulina, folhas de matcha, espinafre, alface romana, folhas de coentro e mirtilos. Aveia no café da manhã. Legumes frescos, inclusive o suficiente para colocar no seu gaspacho preferido. Melancia para saladas. Especiarias para o seu curry favorito. Frango para assado de domingo. Massa e muito queijo ralado: o prato preferido dos seus filhos. Bagas de Goji e azeitonas para lanchar; sushi e pudim de tâmaras para sobremesa.