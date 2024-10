Famosos e fãs lamentam a morte do humorista Ary Toledo, aos 87 anos

Neste sábado, 12 de outubro, famosos se movimentaram nas redes sociais para lamentar a morte do humorista Ary Toledo, aos 87 anos. Ele estava internado no hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, desde o dia 2 de outubro, e faleceu em decorrência de uma pneumonia.

O comediante Diogo Portugal se manifestou por meio do Instagram e disse que a partida de Ary é algo muito triste para todos e disse ainda que o ator foi um “humorista incrível”. O jornalista Thiago Rocha escreveu “descanse em paz” ao publicar uma foto ao lado do famoso.

RIP Ary Toledo

Pelo X, muitos fãs também comentaram sobre a morte do comediante, famoso por seu trabalho no programa ‘A Praça é Nossa’, do SBT. Na rede social, admiradores do humorista afirmaram que a TV brasileira fica mais triste a partir de agora.

“Mais um gigante do humor brasileiro nos deixa,sou fã do Ary Toledo e muito triste com essa notícia, meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos do nosso querido Ary Toledo. Que Deus conforte os vossos corações”, escreveu um fã. Já outro afirmou que iria comprar um livro de piadas escrito pelo comediante em sua homenagem.

“O cara foi um gênio! Em um tempo que dizer o que ele dizia era atentado. Eu sou fã, sempre serei e também serei grato por esse desbocado sem noção que moldou parte do meu caráter! Vai em paz humorista número 1 do Brasil”, disse outro.

Velório de Ary Toledo

O corpo do comediante será velado ainda neste sábado, 12 de outubro, a partir das 14h, em São Caetano do Sul, cidade da Grande São Paulo. Uma cerimônia de despedida está marcada para 19h.