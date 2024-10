Cinema: estas são as estreias mais importantes de outubro

O ano está acabando e com ele cinéfilos de todo o mundo têm encontro marcado com seu cinema de confiança durante o mês de outubro e grandes estreias que chegam com o encerramento de 2024. O outdoor está repleto de títulos de diversas categorias que com certeza irão ser capaz de satisfazer todos os gostos. Das tão esperadas sequências ao nascimento de ideias originais, o penúltimo mês do ano posiciona-se como um dos mais intensos em termos de lançamentos cinematográficos.

Outubro do anime ao sangue

O mês começa com uma variedade de gêneros que vão do drama ao terror, animação e ação. Filmes que podem ser candidatos ao Oscar são lançados ao lado de grandes estreias, enfim: filmes para públicos de todos os gostos.

Um dos filmes mais esperados de todos os anos é ‘Coringa: Loucura a Dois’ (Joker: Folie à Deux), sequência do renomado diretor Todd Phillips. Para esta edição, o vencedor do Oscar Joaquin Phoenix retorna como o icônico vilão do Batman, mas agora, acompanhado por Lady Gaga no papel de Harley Quinn. O filme promete aprofundar a complexa relação entre os dois personagens e explorar as profundezas da mente de Arthur Fleck.

Os fãs de anime também vão encerrar o ano em alta e por isso têm encontro marcado com ‘My Hero Academia: agora é a sua vez’. Uma nova parcela do famoso grupo de jovens heróis com uma grande peculiaridade e que desta vez é uma história original desde que o mangá foi concluído.

Os amantes de super-heróis poderão aproveitar o retorno de Venom em sua terceira parcela. ‘Venom 3: The Last Dance’ promete mais ação, humor negro e uma dose extra de simbionte. Tom Hardy retorna para interpretar Eddie Brock nesta nova aventura que irá confrontar o anti-herói com novos desafios.

O terror também tem o seu lugar no outdoor de Outubro e o dobro. Começando pela sequência da famosa franquia ‘Smile’. Esta nova parcela promete dar continuidade à atmosfera de terror psicológico que caracterizou o primeiro filme, que promete emular a sensação arrepiante que caracterizou a primeira entrega,

Por último, mas não menos importante, os amantes de filmes de terror extremo poderão “aproveitar” a estreia de ‘Terrifier 3: Sinister Clown’. Esta nova parcela da saga que, por incrível que pareça, está decidida, superará seus antecessores em termos de sangue e violência para se tornar o filme mais forte de 2024.