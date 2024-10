Protagonista do horário nobre aceitou papel em Chico Bento por causa da filha

O filme 'Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa' estreia no cinema em janeiro de 2025

Ainda não foi descoberto qual será a personagem de Taís Araújo em ‘Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa’, mas a atriz, que já foi protagonista de novela no horário nobre na TV Globo, disse que aceitou o trabalho no filme infantil por causa de Maria, sua filha.

Pelo Instagram, a celebridade brasileira destacou que quase não aceitou o convite para produção devido ao grande fluxo de trabalho que vem enfrentando e deixou claro que ama as histórias do personagem criado por Maurício de Sousa.

Taís Araújo foi convencida pela filha a participar da história de Chico Bento nos cinemas (Reprodução/Instagram @taisdeverdade e @crisvidalph)

“É uma história de amor que foi passada de uma geração para outra e eu fiquei muito entusiasmada com o convite, mas por um momento fiquei na dúvida se eu faria ou não o filme porque estava muito atribulada de trabalho”, declarou Taís, sem divulgar se fará apenas uma participação especial ou um personagem de grande impacto.

O que não é mistério nenhum é que foi durante uma conversa com Maria, sua filha com o ator Lázaro Ramos, que a atriz foi convencida a gravar a produção voltada ao público infantil. Taís contou que foi colocada contra a parede: “Ela me olhou e disse: ‘Como assim? Você tem dois filhos pequenos que amam o Chico Bento, você tem que fazer!’”.

Depois disso, a protagonista da novela ‘Viver a Vida’, escrita por Manoel Carlos há 15 anos para a TV Globo, decidiu se jogar na aventura do universo de Maurício de Sousa, mas não revelou ainda qual é a sua personagem na história, que tem Isaac Amendoim como Chico Bento em live-action, e que foi gravado no interior de São Paulo.

“O melhor de tudo é que, no final, foi uma das maiores alegrias que tive ano passado, uma oportunidade linda de trabalhar com crianças incríveis e poder conversar com a minha própria criança interior… e foi muito importante pra mim essa conversa”.

Além de Isaac e Taís, o elenco do filme conta com Pedro Dantas, que fará o Zé Lelé, primo de Chico Bento, Anna Julia Dias, intérprete de Rosinha, Lorena de Oliveira, a Tábata, Davi Okabe, o Hiro, e Guilherme Tavares, o Zé da Roça.