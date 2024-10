Harry e Meghan: distanciamento em público gera novas especulações

Nos últimos eventos, o príncipe Harry tem evitado aparecer ao lado de Meghan Markle, algo que, segundo fontes próximas ao casal, foi uma decisão intencional. De acordo com o Daily Mail, o filho mais novo do rei Charles III busca distanciar-se para afirmar sua relevância no cenário internacional de forma independente.

ANÚNCIO

Esse afastamento, no entanto, levanta questionamentos sobre o relacionamento do casal. Fontes ligadas ao The Sun sugerem que essa escolha de participar de eventos separadamente pode indicar uma fase de transição em seu relacionamento. O distanciamento em público alimenta especulações sobre os próximos passos do casal, que sempre esteve no foco das atenções desde sua saída da família real britânica.

Participações individuais

Nos últimos anos, Harry comparecia frequentemente a eventos acompanhado de Meghan. No entanto, nas últimas semanas, ele optou por aparecer sozinho em diversos compromissos. Entre essas ocasiões, estão uma entrevista em Nova York no programa de Jimmy Kimmel, um evento beneficente na Biblioteca Pública da cidade e uma viagem ao Reino Unido, seguida de uma breve visita ao Lesoto.

Fontes próximas ao príncipe afirmam que essas decisões são parte de um esforço para estabelecer sua própria identidade fora da realeza. “Ele sente a necessidade de ser levado a sério”, revelou uma pessoa próxima ao casal. Ainda segundo essa fonte, a perda dos privilégios reais abalou profundamente o príncipe, levando-o a buscar sua própria voz em um cenário global.

Enquanto isso, Meghan, a Duquesa de Sussex, fez uma rara aparição sem Harry no último sábado, 5 de outubro. Ela participou de um evento beneficente de gala em prol do Hospital da Criança em Los Angeles, o que reforçou ainda mais a percepção de que os dois estão traçando caminhos distintos em suas vidas públicas.

Essa nova dinâmica, ainda que especulada por muitos, pode ser parte de uma estratégia maior para garantir que ambos continuem a ser influentes de maneira independente.