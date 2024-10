Atriz renomada de ‘Rensga Hits!’ vive oportunidade única em ‘Vale Tudo’

Sucesso na série ‘Rensga Hits!’, que tem duas temporadas gravadas, Alice Wegmann terá a oportunidade de voltar às novelas com uma personagem no remake de ‘Vale Tudo’, que chega à programação da TV Globo em março de 2025, substituindo ‘Mania de Você’, no horário nobre.

Longe das novelas há cinco anos, desde ‘Órfãos da Terra’ (2019), a atriz deve viver papel de Lídia Brondi no remake. À revista Quem, a atriz confirmou que foi escalada e lamentou: “Não posso contar nada, falar nada”.

Em 1988, a personagem vivida por Lídia Brondi era uma jornalista da revista de moda Tomorrow e tornou-se uma das mais queridas pelo público, trazendo uma história cativante. Agora, está nas mãos de Manuela Dias manter ou não a trama original ou fazer algumas alterações devido a época em que vivemos.

Para sua personagem em ‘Vale Tudo’, Alice mudou o visual, optando por cortar seus longos cabelos loiros. Agora, a atriz está com um corte chanel e com um tom mais escuro. Segundo ela, a mudança é total, desde o corte de cabelo, até o jeito de se vestir e a postura: “Muda tudo”, declarou.

Alice Wegmann vive jornalista carismática no remake da novela 'Vale Tudo' (Reprodução/Instagram @alicewegmann)

No entanto, não sabemos se este será mesmo o look da jornalista e Lídia Brondi. A atriz disse que deve deixar o cabelo crescer novamente e “fazer um corte bem legal” para sua próxima personagem na TV Globo.

Mas, não é preciso esperar até março de 2025 para ver Alice Wegmann atuando. Ela está no ar em ‘Rensga Hits!’ e ‘Justiça 2′, séries de destaque no Globoplay.

Belize Pombal confirmada no elenco de ‘Vale Tudo’

A Quitéria da primeira fase do remake de ‘Renascer’ também está escalada para ‘Vale Tudo’. Segundo o jornalista Duh Secco, a atriz Belize Pombal deve interpretar Consuelo, personagem que em 1988 foi vivida por Rosane Gofman.

Porém, na história desenvolvida por Manuela Dias essa personagem passará por algumas mudanças. Jarbas, que na versão original foi seu irmão, agora pode ser seu marido e os sobrinhos, André e Daniela, serão os seus filhos. Enquanto Jarbas segue como motorista da família Roitman, André quer ser modelo e Daniela vira estudante de direito.