Atriz de ‘Cheias de Charme’ revela pânico ao fugir do furacão Milton

A passagem do furacão Milton pela Flórida, nos Estados Unidos, tem feito muitas celebridades brasileiras fugirem do destino de férias, como o casal Rafa Brites e Felipe Andreoli e a atriz Tainá Müller, que faz parte do elenco da novela ‘Cheias de Charme’ (TV Globo), que relatou momentos de tensão e falou sobre as prateleiras vazias nos supermercados.

Pelas redes sociais, a atriz de 42 anos, disse que conseguiu fugir dessa que pode ser uma das maiores tempestades no Atlântico Norte nos últimos cem anos. Ela destacou que é um “alívio indescritível” conseguir chegar em casa e ver sua família segura.

Ao relatar os momentos de pânico vividos nos Estados Unidos, Tainá disse que viu o aeroporto tomado por famílias que queriam fugir do furacão: “A caminho de lá, paramos para reabastecer o carro que usamos na viagem para devolver e nada de combustível”.

Tainá Müller foge dos Estados Unidos por causa do furacão Milton (Reprodução/Instagram @tainamuller)

Milton é o maior furacão a atingir Tampa desde 1921

A cidade de Tampa e seus arredores se preparam para enfrentar um dos maiores furacões da história recente. Milton, aproximando-se com a força de um furacão de categoria 4, ameaça atingir diretamente a região da Baía de Tampa, algo que não acontecia desde 1921.

As equipes de emergência estão em ação e milhares de moradores começaram a evacuar a área, temendo um impacto catastrófico. Embora o furacão tenha perdido alguma força desde o seu pico, quando atingiu a categoria 5, Milton continua a ser uma séria ameaça. Os meteorologistas alertaram para tempestades de até 4,5 metros, que podem inundar gravemente as áreas costeiras.

Flórida coloca todos os seus recursos para evitar uma catástrofe

À medida que Milton avança em direção à costa, os residentes de Tampa Bay enfrentam a realidade de um furacão que pode mudar o curso da história da região. Embora muitos tenham optado por ficar e reforçar as suas casas, os avisos são claros: este poderá ser o pior furacão em mais de um século.

Com as autoridades locais e federais em alerta máximo e o presidente Joe Biden declarando estado de emergência, a população de Tampa aguarda com incerteza o impacto do Milton, o maior furacão a ameaçar a região em mais de 100 anos.