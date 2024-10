Rei Charles fará uma pausa no tratamento de câncer

O rei do Reino Unido terá que fazer uma pausa no tratamento do câncer para fazer uma viagem pela Austrália e Samoa, segundo relatos. Charles e sua esposa, a rainha Camilla, viajarão de 18 a 26 de outubro.

Pausa no tratamento do câncer

O monarca de 75 anos e Camilla cumprirão seus compromissos juntos na Austrália antes de seguirem para Samoa para a Reunião de Chefes de Governo da Commonwealth (CHOGM).

Ao regressar ao Reino Unido, Sua Majestade continuará com o tratamento atual e os seus médicos autorizaram esta pausa para realizar a sua viagem de alto perfil, conforme noticiou o Daily Mail.

O rei foi diagnosticado com uma forma não revelada de câncer em fevereiro, após receber tratamento para um aumento da próstata.

Eles garantem saúde ao rei.

Um porta-voz do Palácio de Buckingham disse anteriormente: “Tivemos que pensar, como faríamos em qualquer visita, sobre como podemos garantir que as energias de Sua Majestade sejam preservadas para que estejam no seu melhor”.

Ele acrescentou: “No início do ano, havia algumas esperanças de que Suas Majestades pudessem visitar a Nova Zelândia. Por conselho médico e em estreita consulta com os governos da Austrália e da Nova Zelândia, isso não pôde ser realizado. tomar algumas decisões difíceis sobre o programa com o governo australiano, sobre os lugares que Suas Majestades podem alcançar.”

Viajar em casal

O casal real terá momentos marcantes juntos, pois estarão em Canberra para conhecer figuras importantes e no oeste de Sydney participarão de um churrasco comunitário, um marco da cultura australiana.

Enquanto estiver em Samoa, o programa seguirá um tema semelhante ao da Austrália: o rei com eventos centrados na sustentabilidade e na biodiversidade, e a rainha estará envolvida nos seus interesses em alfabetização, violência doméstica e abuso sexual.