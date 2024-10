Meghan Markle reaparece com roupa sensual, após rumores de crise no casamento

Há alguns dias, Meghan Markle e o Príncipe Harry enfrentam rumores de uma suposta crise em seu casamento, e ambos apareceram em eventos diferentes separadamente, o que disparou alarmes sobre o rumo que seu relacionamento está tomando.

ANÚNCIO

Embora seja esclarecido o motivo pelo qual o Príncipe Harry tem participado de vários eventos sozinho, Meghan Markle fez uma nova aparição na gala de 2024 no Hospital Infantil de Los Angeles, na noite deste sábado, 5 de outubro, junto com outras celebridades como Demi. Lovato, Jamie Lee Curtis, Kaley Cuoco e Kelly McKee Zajfen.

Meghan Markle apareceu com um look de vingança? A Duquesa de Sussex está constantemente sob o escrutínio da mídia britânica que ataca constantemente a nora do rei Charles e são de seus trajes que o público não gosta, porém, sua recente aparição em um espetacular vestido vermelho mudou opiniões. de todos sobre seu guarda-roupa.

O vestido vermelho com Meghan Markle reapareceu após rumores de crise com o Príncipe Harry

No último sábado à noite, Meghan Markle reapareceu no gala de 2024 no Hospital Infantil de Los Angeles com um vestido vermelho justo, com abertura na altura das pernas, decote frente única e decote profundo que chegava à parte superior do abdômen que estava assinado. por ninguém menos que Carolina Herrera.

Sua maquiagem natural em tons marrons e nude, complementada com um pouco de gloss e alguns cachos nos cabelos, resultou em um dos looks mais elegantes que a esposa do Príncipe Harry exibiu em suas últimas aparições, tornando-se uma das mais aplaudidas em nas redes sociais, porém, não faltaram detratores que atacaram a Duquesa de Sussex, garantindo que se tratava de uma peça de roupa ‘inadequada’ para uma gala que envolve crianças, já que o vermelho paixão das suas sandálias de salto alto e do seu vestido, iriam não ter sido ideal para esse evento.

É importante destacar que esta não é a primeira vez que Meghan Markle usa este vestido, como foi em 2021, quando ela usou esta vestimenta vermelha papoula pertencente ao Pré-Outono de 2022 para comemorar os militares na véspera do Dia dos Veteranos dos EUA. e Dia do Armistício no Reino Unido.

Meghan Markle criticada por sua aparência na gala do Hospital Infantil de Los Angeles de 2024

O vermelho paixão de sua vestimenta chocou o público, sobretudo, por ser uma cor que emula sensualidade e romance, o que, para muitos, era impróprio para uma gala infantil, desencadeando uma onda de comentários contra ela, isso somado ao seu calçado por Alguns usuários alegaram que seus pés pareciam deformados.

“Espetacular, simples, simplesmente lindo”, “Eu tinha que estar vestida assim?”, “Esse vestido não é apropriado para um evento em um hospital infantil”, “Não acho que seja uma roupa apropriada para visitar um hospital”, “Pobres pés são, eles estão deformando os dedos”.