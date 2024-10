Famosos da TV Globo estão em série médica inédita do Prime Video

Leopoldo Pacheco e Gabriel Braga Nunes, que ficaram famosos por seus inúmeros trabalhos na TV Globo, estão no elenco da série médica ‘Sutura’, que estreia no Prime Video, da Amazon, no dia 22 de novembro. Na produção, eles viverão respectivamente o diretor e um médico do hospital onde a cirurgiã Mancini (Claudia Abreu) trabalha.

ANÚNCIO

A nova série brasileira do streaming é dirigida por Diego Martins, de ‘Rota 66′, um dos grandes sucessos do Globoplay, e conta a história de um jovem que cresceu na periferia de São Paulo e sonha em ser médico. Mas, ele acaba se envolvendo com uma organização criminosa e passa a atender bandidos mesmo sem ter o diploma.

Ao longo dos episódios, fica claro que quanto mais ele presta serviços médicos, mesmo sem diploma, mais ele fica longe da universidade.

Fora do streaming, os famosos também estão no cinema e no teatro. Braga Nunes, por exemplo, grava suas cenas para ‘D.P.A. 4 — O filme’, que estreia em 2025 e traz o ator como vilão. Já Pacheco está na peça ‘Sangue’, que propõe uma discussão sobre o poder e a dominação.

Silvero Pereira revela doença sem cura

O protagonista do filme ‘Maníaco do Parque’, o ator Silvero Pereira revelou que foi diagnosticado com hipertensão, conhecida popularmente como pressão alta. Nas redes sociais, o famoso disse que vai começar a fazer uma dieta recomendada por uma nutricionista para perder, pelo menos, quatro quilos, nos próximos 20 dias.

“Desafio iniciado com minha nutricionista incrível. Para além de não estar confortável com meu corpo, fui diagnosticado com hipertensão, e precisei retornar aos cuidados da nutricionista com o objetivo de melhorar minha alimentação e, consequentemente, tomar mais cuidado com minha saúde”, explicou Silvero.

Sem cura, a hipertensão atinge 32,5% da população adulta brasileira, o que representa 36 milhões de pessoas. Segundo os médicos, pressão alta é detectada quando ultrapassa 140/90 mmHg (milímetros de mercúrio) ou 14 por 9.