Este filme é o mais assistido na Netflix em todo o mundo: está no top 10 há 4 semanas

A Netflix lança inúmeras produções diferentes basicamente todos os dias. Mas, enquanto algumas passam despercebidos, outras conseguem conquistar audiências durante várias semanas consecutivas.

É o caso do filme norte-americano que atualmente ocupa o primeiro lugar entre os 10 longas-metragens em língua inglesa mais vistos da gigante do streaming em todo o mundo.

Qual é o filme mais assistido na Netflix atualmente?

Este é ‘Rebel Ridge’, thriller policial escrito e dirigido por Jeremy Saulnier que chegou ao catálogo da famosa plataforma de streaming em 6 de setembro de 2024.

A trama acumulou 31,2 milhões de visualizações em três dias após seu lançamento. O número lhe rendeu o primeiro lugar entre os 10 filmes em inglês mais assistidos de 2 a 8 de setembro.

Após sua estreia de sucesso, a popularidade do filme estrelado pelos talentosos atores Aaron Pierre, Don Johnson e AnnaSophia Robb se manteve e os dados comprovam isso.

De 9 a 15 de setembro, o projeto se manteve na primeira posição no ranking dos filmes em língua inglesa mais vistos da Netflix globalmente com surpreendentes 38,6 milhões de visualizações.

Enquanto isso, no período de 16 a 22 do mesmo mês, a história caiu para o segundo lugar com o valor de 16,7 milhões. Mais recentemente, o thriller voltou ao primeiro lugar.

E, de 23 a 29 de setembro, o longa-metragem voltou a ficar em primeiro lugar entre os filmes de língua inglesa mais vistos, com 8,9 milhões de visualizações e 19,5 milhões de horas visualizadas.

Portanto, com quatro semanas no top 10 de filmes do serviço de streaming, pode-se concluir que tem sido um grande e inesperado sucesso entre o público de todo o mundo.

Sobre o que é ‘Rebel Ridge’?

‘Rebel Ridge’ gira em torno de um ex-militar que entra em uma rede de corrupção em uma pequena cidade quando sua tentativa de cancelar a fiança de um primo se transforma em uma violenta batalha com o chefe de polícia.

“Terry Richmond chega à cidade de Shelby Springs para cumprir uma missão simples, mas urgente: pagar a fiança de seu primo e salvá-lo de um perigo iminente. Mas quando suas economias são confiscadas pelas autoridades, ele é forçado a confrontar o chefe de polícia local, Sandy Burnne, e seus ferozes policiais”, diz a sinopse.

“Terry encontra um aliado inesperado no escrivão Summer McBride e os dois se envolvem em uma conspiração profundamente enraizada no remoto município. Quando a situação se torna mortal, Terry deve confiar no seu passado misterioso para acabar com os abusos de poder na comunidade, conseguir justiça para a sua própria família e, no processo, proteger Summer”, finaliza a sinopse.