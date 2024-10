Cid Moreira deserdou filhos em testamento, declara advogado

Rodrigo e Roger Moreira, filhos de Cid Moreira, não têm direito à herança. Ambos foram retirados do testamento público deixado pelo jornalista, que morreu aos 97 anos. Segundo o advogado, a fortuna do ex-âncora do ‘Jornal Nacional’ está estipulada em R$ 60 milhões e Rodrigo e Roger pediram acesso ao testamento.

Os dois também teriam sido deserdados após o histórico de desentendimentos familiares e uma disputa judicial anterior que já havia sido encerrada. Vale lembrar que, em 2021, eles tentaram, por meio de ação judicial, a interdição do pai, alegando que a viúva estava se beneficiando indevidamente do patrimônio.

Na época, o jornalista chegou a defender sua sanidade mental e acusou os filhos de estarem motivados por interesses financeiros, mas Rodrigo e Roger Moreira alegaram que sofreram danos psicológicos em decorrência do relacionamento do pai durante seu segundo casamento.

Fátima Sampaio e Cid Moreira - Foto: Reprodução

De acordo com o advogado de Fátima, Cid Moreira expressou claramente sua intenção, que está fundamentada na indignidade prevista pelo Código Civil brasileiro e também lamentou a solicitação de abertura do inventário e disse que tal atitude é “inoportuna”, já que o pedido chegou à Justiça do Rio de Janeiro em menos de 24h da confirmação da morte do apresentador.

Cid Moreira x filhos

Cid Moreira não falava com os filhos há anos, desde que eles entraram na Justiça para tentar declarar o pai incapaz e pedir a interdição dele. A alegação dos filhos era de que uma quantia superior a R$ 40 milhões foi transferida para a conta da esposa e pelo menos 11 imóveis foram vendidos.

O ex-âncora do ‘Jornal Nacional’ (TV Globo) deu uma entrevista dizendo que sentia vergonha dos filhos e chegou a deserdar Roger Moreira, que foi adotado por ele quando criança. Em uma carta endereçada ao rapaz, Cid foi enfático. “Foi um engano te adotar”.