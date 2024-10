Jada Pinkett estava certa? O vídeo de Will Smith com seu filho que perturbou a todos

No dia 16 de setembro, Sean Diddy Combs foi preso em Manhattan por acusações de violência doméstica e tráfico por parte de sua ex-parceira, Cassie Ventura, com quem uma investigação foi iniciada desde 2023.

Após a sua prisão, foram apreendidos vários objetos que serão usados no seu julgamento, incluindo camas de mais de 15 metros, 784 brinquedos sexuais e um total de 1000 frascos de óleo para bebês, dos quais se especula que poderiam ter contido a droga GHB, também conhecida como êxtase líquido, que supostamente seria usada durante as suas famosas festas brancas.

Isso não é tudo, pois isso seria apenas a ponta do iceberg das terríveis atrocidades que aconteceriam dentro da mansão do rapper de 54 anos, com uma longa lista de celebridades que incluiria quase metade de Hollywood, onde foram incluídos nomes como Sarah Jessica Parker, Leonardo DiCaprio, Beyoncé, Jay-Z, Justin Bieber, Ashton Kutcher e Will Smith, a quem foi acusado de ter um passado sombrio que poucos haviam notado.

O sombrio passado de Will Smith é revivido com seu filho

Depois de ser preso e enfrentar acusações de violência, abuso e tráfico sexual, veio à tona o lado sombrio de várias celebridades que visitaram as mansões do rapper, incluindo Will Smith, de quem foram revelados alguns vídeos que evidenciariam seus 'escuros' envolvimentos com seu filho Jaden, além de ter sido acusado de estar envolvido na morte de Tupac Shakur e de sua estreita amizade com Sean Diddy Combs.

Nas redes sociais, começa a circular uma teoria terrível sobre Will Smith, pela qual alguns afirmam que não conseguirão mais ver o ator de 'Homens de Preto' da mesma maneira, pois foi feito um compilado de vídeos que o mostrariam beijando seu filho à força.

Vídeo mostraria que Will Smith beijou seu filho à força

Num vídeo do TikTok mostraram que Will Smith beijava seu filho à força em todas as entrevistas e não só isso, no compilado é possível ver o ator segurando a cabeça de seu filho para dar um beijo na boca dele, e isso não é tudo, pois em uma foto pode ser visto junto com Sean Diddy Combs em um dos jantares com o rapper, mostrando a proximidade entre eles.

Além da amizade que mantinha com o rapper, Will Smith também gerou especulações sobre se teria participado do assassinato de Tupac Shakur, que foi parceiro de sua atual esposa Jada Pinkett, que um ano atrás revelou que ele foi o grande amor de sua vida, mencionando que ele era sua "alma gêmea" e confessando: "Se existir algo como vidas passadas, definitivamente acredito que o Pac e eu compartilhamos algumas juntas".

Esta teoria ressurgiu, pois há quase um ano, especulou-se que Will Smith teria estado envolvido no assassinato de Tupac em Las Vegas em 1996, razão pela qual se diz que Jada Pinkett teria tais comportamentos com o ator.